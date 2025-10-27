На емблематичния терен на Paramount Pictures Studios в Холивуд, се проведе четвъртото издание на модното събитие Vogue World - този път под името „Hollywood“, със силна формулировка: мода, кино и кауза. Снощи, 26 октомври, организаторите представиха събитието от модни дефилета с популярни филмови костюми и артистични кампании.

Всички акценти за неповторимото визуално изживяване

Цялата приходна част от билетите е насочена към фондация Entertainment Community Fund, подкрепяща професионалисти по костюми, засегнати от пожарите в Лос Анджелис.

Мястото, студиото на Paramount, само по себе си бе символично: място с богата кино-история, превърнато за една вечер в модна арена. Самото шоу бе структурирано в седем действия, всяко, от което с тема, препращаща към епоха, филм или естетика: от „Hollywood Glamour“ до „Afrofuturism“.

Подиумът не беше типичен за модно дефиле – студийният терен, старите кино осветителни тела, костюмите от едни от най-легендарните филми за всички времена и дизайнерските интерпретации създадоха усещане за филмова сцена, не просто модно шоу.

Атмосферата беше много повече от подиум: музика, танци, кино елементи, сценичност - модни ентусиасти възприеха и оцениха шоуто като истинско спектакълно преживяване.

Най-запомнящите се моменти

Doja Cat и металната мини-рокля

Във финалното си изпълнение на дефилето певицата излезе на подиума с хита си „Gorgeous“, изпълнен ексклузивно за събитието - а визията ѝ: прозрачна „верижна“ мини-рокля, вдъхновена от легендарна снимка на Тина Търнър от филма "Mad Max Beyond Thunderdome".

Роклята блестеше с впечатляващ дизайн - кройка с крилати рамене, дълбоко деколте, високи разрези, метални маншети, хромирани нокти. Истинско модно вдъхновение със запомнящо се кино-послание! Това бе едно от доказателствата, че модата и киното могат да изпъкнат заедно на една сцена.

Кендъл Дженър в легендарен костюм

Супермоделът превзе подиума със своя секси костюм - боди, носено преди това от Никол Кидман като персонажа Сатен във филма "Мулен Руж". Кристали, сребърно-черен дизайн, чорапи, стилна шапка цилиндър – всичко това препраща към класика, кино и модата на онова време. Стайлингът: червени нокти, минимален грим, излъчване – перфектен сплав на ретро и модерно.

Никол Кидман - звездата на вечерта

Актрисата откри дефилето, като влезе на подиума със специална интерпретация на песента „Put the Blame on Mame“, която първоначално е изпълнена от Рита Хейуърт във филма "Gilda" от 1946 г. Тази сцена бе заснета в черно-бяло, с елементи на класическо студийно осветление и танцьори в смокинги - директна препратка към ерата на „стария Холивуд“.

За този специален момент Кидман носеше специално изработена рокля от Chanel, дело на дизайнера Матю Блейзи. Роклята е с класическо черно сатенено бюстие, с драпиране и украса от сатенени камелии - символичен елемент, тъй като камелията е емблема за Chanel.

Още нещо - Кидман е и корица на октомврийския брой на Vogue, което допълнително подчертава важността ѝ на събитието.

Още детайли:

Асиметричното драпиране ни препраща към модната линия пролет/лято 2026 на Chanel.

Камелии – цветята, обожавани от Коко Шанел заради елегантността и простотата им.

Огърлица с диаманти от Chanel Fine Jewellery - фин блясък за звездния момент.

Аксесоарите и гримът също бяха в тон: ретро вълни в косата, драматичен червен цвят червило, опушен грим на очите.

Джоди Търнър-Смит и афрофутуризмът

Актрисата се появи в шестото действие на шоуто, което бе посветено на темата „Афрофутуризъм“ - визия, която комбинира афро-дизайн, бъдещето на модата и костюмната история на филма Ruth E. Carter (награден дизайнер за „Черната Пантера“). Припомняме, че на подиума дефилираха и актриси от филма на Marvel, заедно с модели, които представиха цветните облекла, които видяхме на екрана през 2018 г.

Търнър-Смит излезе на подиума в искрящо зелено боди, високи плетени чорапи до бедрата, големи златни гривни и чокър - всички детайли са метафора на силата, историята и бъдещето.

Гости

На събитието Vogue World: Hollywood 2025 се забелязаха множество известни личности - ето някои от тях, които привлякоха вниманието:

Хейли Бийбър и Майли Сайръс бяха една до друга в предните редове, и двете с впечатляващи черни кожени визии.

Гуинет Полтроу бе сред имената, официално обявени като гости на вечерта.

Karol G също е спомената сред VIP гостите.

Дакота Джонсън също бе сред присъстващите.

Ашли Парк и Айо Едебири също бяха в списъка на гостите, както и много други познати лица от шоубизнеса.

