Въпреки че за тях времето около Коледа е изпълнено преди всичко с работни ангажименти, те все пак успяват да намерят пролука и да бъдат заедно. И дори да се снимат пред празничната елха и да заявят за пореден път любовта си.
Става дума, разбира се, за Жени и Иван Лечеви. Хармонията помежду им личи от пръв поглед – и въпреки 15-те години съвместен живот, те все още се държат за ръка, винаги.
„Ние много трудно успяваме да бъдем заедно, както ни се иска“, споделял е Иван пред камерите на bTV, допълвайки че с Жени понякога не се виждат с сдни, особено в края на годината.
И все пак, по Коледа се случват чудеса - които събират семейството на едно място. От снимките, споделени в социалните мрежи, виждаме Жени и Иван заедно. В една семейна хармония, към която добавят думите: „Честито Рождество скъпи приятели! Здраве и светлина, любов и благословение! Благодаря ви за любовта, подкрепата и всички прекрасни моменти, които споделихме през тази година!
Нека празниците ви донесат “Лавина” от вдъхновение и радост!“
Две сродни души
Любовта между Жени и Иван е изключително силна. Повече от обстоятелства и възрастовата разлика.
Когато двамата се срещат, Лечев все още е женен и му отнема време да се ориентира в емоциите си.
За Жени пък сразликата във възрастта не е проблем. "Аз го харесвам такъв, какъвто е", признавала е тя.
И за двамата любовта и другият не са даденост. Непрекъснато искат да са заедно, но осъзнават, че работата и животът не винаги им дават тази възможност.
И все пак са заедно. А плод на силната им любов е синът Константин, който тази година навърши 13 години.
Още за семейство Лечеви и тяхната семейна хармония - във видеото:
