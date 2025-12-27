Въпреки че за тях времето около Коледа е изпълнено преди всичко с работни ангажименти, те все пак успяват да намерят пролука и да бъдат заедно. И дори да се снимат пред празничната елха и да заявят за пореден път любовта си.

Става дума, разбира се, за Жени и Иван Лечеви. Хармонията помежду им личи от пръв поглед – и въпреки 15-те години съвместен живот, те все още се държат за ръка, винаги.

„Ние много трудно успяваме да бъдем заедно, както ни се иска“, споделял е Иван пред камерите на bTV, допълвайки че с Жени понякога не се виждат с сдни, особено в края на годината.

И все пак, по Коледа се случват чудеса - които събират семейството на едно място. От снимките, споделени в социалните мрежи, виждаме Жени и Иван заедно. В една семейна хармония, към която добавят думите: „Честито Рождество скъпи приятели! Здраве и светлина, любов и благословение! Благодаря ви за любовта, подкрепата и всички прекрасни моменти, които споделихме през тази година!

Нека празниците ви донесат “Лавина” от вдъхновение и радост!“

Снимка: instagram/jenilechevaofficial

Две сродни души

Любовта между Жени и Иван е изключително силна. Повече от обстоятелства и възрастовата разлика.

Когато двамата се срещат, Лечев все още е женен и му отнема време да се ориентира в емоциите си.

За Жени пък сразликата във възрастта не е проблем. "Аз го харесвам такъв, какъвто е", признавала е тя.

И за двамата любовта и другият не са даденост. Непрекъснато искат да са заедно, но осъзнават, че работата и животът не винаги им дават тази възможност.

И все пак са заедно. А плод на силната им любов е синът Константин, който тази година навърши 13 години.

Още за семейство Лечеви и тяхната семейна хармония - във видеото:



