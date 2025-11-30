Жени и Иван – или семейство Лечеви са гости в студиото на „Преди обед“. Поводът е новата песен на Жени, чиято премиера е на днешния ден и която вече е достъпна онлайн.

Песента е подарък към Жени от Иван Ампов-Графа – негово дело са и музиката, и текстът. „Всъщност, той ми пусна няколко песни и ми каза: „Избирай!“, разказва Иван. „И аз без колебание избрах тази.“

Името на песента е „Любовта е лавина“ – което пасва идеално на семейство Лечеви. „Тексът е много близко до самата мен и това, което чувствам“, споделя Жени.

И двамата се впускат в подробности – за хората, които застават зад направата на песента, както и за мястото, на което е заснет клипа. „Който не е правен с изкуствен интелект“, бърза да отбележи Иван. „За снимките заминахме специално за гръцкия остров Лимнос – на чиято територия, оказа се, има пустиня.“

Жени не пропуска да наблегне и на посланието, което отправя „Любовта е лавина“. То е насочено към всички хора, които държат един на друг и които, според актрисата, имат все по-малко време да бъдат заедно в днешни дни.

Снимка: bTV

„Ние много трудно успяваме да бъдем заедно, както ни се иска“ , намесва се Иван. „Ето например сега с Жени не се бяхме виждали два дни, толкова сме ангажирани, особено по това време на годината.“

Жени потвърждава думите му, обяснявайки колко заета е и в театъра. В момента тя играе в пиесата „Сън в зимна нощ“ на режисьора Стоян Радев, чиято премиера е на 5 и 7 декември на сцената на театър „Малък градски театър „Зад канала“.

„На мен пък ми престоят пътувания, пътувания – къде ли не! Първият ми почивен ден ще бъде едва на 2 януари.“

Разговорът все пак завършва в духа на предстоящите празници – когато Иван и Жени разкриват кои са били най-желаните подаръци, които са получили като деца.

Дали семейството ще успее да се събере заедно на Коледа, какви още работни ангажименти има пред тях и какво се случва с малкия им наследник Констадин – гледайте видеото:

