Холандия предлага едни от най-впечатляващите, разнообразни и добре организирани коледни базари в Европа. От тайнствени подземни пещери, наподобяващи зимна приказка до големи градски фестивали със светлини,ледени пързалки, виенско колело и дизайнерски бижута. Да не забравяме и вкусната храна, разбира се, тя прави коледното преживяване наистина незабравимо. Ето кои са най-добрите коледни базари в Холандия, които си заслужава да посетите.

Christmas Town Valkenburg - Приказката на подземната пещера

Christmas Town Valkenburg е една от най-уникалните празнични атракции в страната, защото се провежда в подземни пещери. Ето това се казва вълшебен коледен базар!

Топлата жълта светлина, издълбаните пространства и коледните сергии създават неповторима атмосфера. Подземните тунели се превръщат в богат коледен пазар с декоративни инсталации, тематични сцени, традиционни зимни храни и ръчно изработени подаръци. В самия град продължава коледната програма с паради, украса и специални събития, което прави Valkenburg едно от най-посещаваните места по време на коледните празници.

Снимка: facebook.com

Магическия Maastricht - Ледена пързалка, виенско колело и вкусна храна

Maastricht е град, който излъчва уют, впечатлява с архитектурен чар и високо празнично настроение. През декември централният площад Vrijthof се превръща в коледно селище с ледена пързалка, виенско колело, дървени сергии и характерната за града топла светлина, която се отразява в старите фасади. Базарът предлага деликатеси, ръчно изработени изделия, музика и тематични зони за деца. Градът е известен с гастрономията си, което превръща посещението в комбинация от традиционен пазар и гурме преживяване.

Снимка: facebook.com

Amsterdam Winter Paradisе - Комбинация между модерна градска визия и коледен дух

Амстердам предлага два различни празнични формата. Amsterdam Winter Paradise, разположен в RAI Amsterdam, е голям зимен фестивал с вътрешни и външни ледени пързалки, зрелищно виенско колело, тематични зони, улични храни и атракции. Събитието е насочено както към семейства, така и към любителите на по-динамично празнуване.

Снимка: facebook.com

Royal Christmas Fair, Хага - дизайнерски бижута и невероятни кулинарни открития

Royal Christmas Fair е един от най-елегантните коледни базари в Холандия. Разположен в дълга, историческа алея, обградена от дървета и класически сгради, пазарът предлага стилна празнична атмосфера с акцент върху качествени щандове, културна програма и възможности за кулинарни открития. Тук могат да се открият дизайнерски сувенири, ръчно изработени аксесоари, гурме специалитети и коледни лакомства. Мястото е подходящо за тези, които търсят по-спокойно, традиционно и изискано празнично преживяване.

Снимка: facebook.com

