Звездата от „Сексът и градът“ Сара Джесика Паркър се появи преди ден на бляскавото събитие Golden Eve в Лос Анджелис, предшестващо наградите „Златен глобус“ – които ще бъдат официално връчени на 11 януари. Тя бе там, за да получи престижната награда „Карол Бърнет“.

Сара Джесика бе придружена на червения килим от съпруга си Матю Бродерик и – съвсем неочаквано – от сина си Джеймс.

Очаквано, всички погледи бяха насочени към 23-годишното момче – най-вече заради невероятната прилика със звездната му майка.

Облечен в стилен черен смокинг, Джеймс уверено позираше пред множеството камери, насочени към него. Което не е странно – той също е актьор като родителите си и вече има гостуваща роля в епизод на криминалния антологичен сериал на CBS „Elsbeth“, където участва редом до баща си.

Джеймс е най-голямото дете на Сара Джесика и Матю. Двамата сключват брак през 1997 г. и освен на порасналия си син, са родители и на 16-годишните близначки Марион и Табита.

Наградата „Карол Бърнет“ се връчва всяка година от 2019 г. насам за изключителен принос към телевизията – на или извън екрана.

Колегите на Сара Джесика от „Сексът и градът“ - Кристин Дейвис, Евън Хендлър и Дейвид Айгенбърг също присъстваха и видимо се радваха да видят как тя получава наградата.

Преди няколко месеца Сара Джесика разкри, че тя и съпругът ѝ са решили да не издържат финансово децата си – макар че със сигурност биха могли, като се има предвид, че общото им състояние се оценява на около 245 милиона долара, припомнят от The Mirror.

Тя мотивира решението така: „Искаме те да могат да се грижат сами за себе си, да се издържат – емоционално и финансово и да бъдат хора, на които могат да разчитат както те самите, така и другите.“

