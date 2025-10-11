Сара Джесика Паркър впечатли всички с изумителен стил и категорично присъствие на Есенната модна гала вечер на Нюйорския балет. Тя прикова погледите към себе със своите черни крила, с които "прелетя" като ефирно, красиво създание на червения килим. Зрелищно модно завръщане и класа са думите, които най-точно биха описали 60-годишната актриса.

Роклята - шедьовър с крила и силен личен почерк

За появата си Паркър бе избрала изящен тоалет на Iris van Herpen - дизайнерка, известна с футуристичните си, архитектурни форми. Белият тоалет с черна дантелена „клетка“ отгоре създаваше усещане за изискана драматичност. Впечатляващият детайл? Гигантски крила, изработени със 3D технология, които плавно се сливаха с дългата, металическа черна пола.

Балет и мода

Сара Джесика Паркър не беше просто гост на събитието, тя е дългогодишна поддръжничка на балетното изкуство. Нейната връзка с Нюйорския балет започва още от ученическите ѝ години. Също така, дизайнерката Van Herpen не е случаен избор, тя е създавала костюми за балетни постановки, включително и за премиерата на хореографа Jamar Roberts, наречен Foreseeable Future. Там танцьорите носеха именно такива ажурни крила, които напомнят за изумителната рокля на Паркър.

Снимка: Getty Images

Кои други звезди не пропуснаха събитието?

Джулия Фокс и Никол Ари Паркър бяха сред звездните гости, които също заложиха на визии от висшата мода. Междувременно съпругът на Сара — Метью Бродерик — остана верен на класиката - в черен фрак, подчертавайки контраста между драмата и традицията.

Снимка: Getty Images

