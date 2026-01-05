Йоанна Темелкова направи неочаквано признае – с което буквално шокира безбройните си почитатели. Актрисата, която е добре позната с множеството си телевизионни роли и театрални превъплъщения, обяви, че се отказва от актьорската професия. След цели 17 години активна дейност.

Лично самата тя съобщи за решението си чрез емоционален пост в социалните мрежи. „Смятам жестоко да разбъркам реда в 2026-а“, пише Йоанна, след което прави своята лична равносметка и мотивира избора си да започне нов етап в живота си.

„Слагам край на актьорската си професия и то с любов и спокойствие! Щастлива съм. Удовлетворена съм“, споделя звездата на театър „София“. Но и бърза да допълни, че това е така, тъй като усеща, че ѝ е „взето повече, отколкото ѝ е дадено“.

И затова решава да сложи ред – за да има равновесие.

Йоанна не пропуска да благодари на своята публика – хилядите хора, които е прегърнала и които са я прегърнали през тези 17 години на сцената. И чиято любов няма да ѝ липсва, защото вече я е взела и ще я пази. „Тя ще си е винаги с мен“, добавя емоционална актрисата.

Снимка: instagram/yoanna_temelkova

Темелкова не уточнява какъв е пътят, който ще поеме оттук насетне. Вероятно е въпрос на време да разберем. На този етап става ясно, че тя има нужда от промяна – преди всичко в самата себе си. „Сега искам да си прегърна моята душичка и да разтърся този живот, защото мога, защото го заслужавам и защото го дължа на залепените парчета в себе си!“

Със сигурност, в този преломен за Йоанна момент, до нея ще бъдат най-близките ѝ хора – съпругът Мартин и малкият Филип. Те са семейство, което е истински пример за това, че любовта може да става по-силна въпреки времето и изпитанията. „След всички кризи помежду си, някак си винаги сме оставали заедно. Доверието при нас дойде още в самото начало“, споделяла е Темелкова пред камерите на bTV.

Снимка: instagram/yoanna_temelkova

