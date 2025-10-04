Днес българската актриса Йоанна Темелкова празнува своя 39-и рожден ден. И макар звездата от театър „София“ да не отбелязва в социалните мрежи личния си празник, вероятно ще направи това в компанията на най-близките си обичани хора.

А това са съпругът Мартин Гяуров и малкият им син Филип.

Йоанна е споменавала пред камерите на bTV, че не пропуска година, в която да не отпразнува имения си ден, който се пада на Ивановден. И за който винаги е в компанията на своето семейството, „по домашно“. Често по повода посещава дома на родителите си – където майка ѝ приготвя вкусна храна по случая.

Така че, със сигурност актрисата няма да пропусне да отбележи, може би по подобен начин, и рождения си ден. Публикациите ѝ в страницата ѝ в Instagram, свидетелстват, че тя обича да прекарва времето със сплотеното си семейството – с което се забавляват заедно на концерта на Роби Уилямс или се радват на успехите на националния отбор по волейбол.

Тази година Йоанна и Мартин изпратиха сина си Филип в 3-ти клас. Актрисата не скри колко развълнувана е от случващото се и сподели няколко кадъра, на които позира с третокласника и неговия баща. „На добър час, мило дете!“, написа гордата майка, добавяйки поредица от емотикони във формата на сърца и целувки.

А само преди ден Йоанна се включи в едно любопитно предизвикателство, заедно с други популярни български личности – да апелира към това хората да консумират повече мед.

„Изяжте лъжица мед още сега!“ е мотото на инициативата. Към която се споменава, че в България човек консумира средно едва 200–300 г мед годишно, докато в Европа средната консумация е около килограм. Желанието е тази статистика да бъде променена, тъй като медът доставя на организма много ценни витамини и минерали.

Какво са споделяли Йоанна Темелкова и Мартин Гяуров през годиите - за любовта, семействот и житейските трудности, вижте във видеото:



