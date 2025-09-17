Бедната на въглехидрати, а богата на хранителни вещества целина е често подценяван зеленчук. Тя предлага редица ползи за здравето, като е перфектното допълнение към всяка есенна диета.

Освен че има отличителен вкус, тя добавя допълнителна хрупкавост към различни видове ястия, както и сурова, използвана за различни сосове и дипове. Ето още защо трябва да ѝ обърнете повече внимание този сезон:

Хранителни стойности

Освен страхотният си вкус, кореноплодното растение притежава и много полезни свойства. В около 150 грама целина се съдържат редица витамини и минерали като:

64 мкг витамин K

179 мг фосфор

0,257 мг витамин B6

12,5 мг витамин C (аскорбинова киселина)

1,09 мг желязо

156 мг натрий

също така мед, манган и други

В 100 грама глава целина се съдържат 9 грама въглехидрати, от които 1.8 са фибри, а в 100 г стръкове целина – само 1,4 г нетни въглехидрати, пишат от For Life.

Снимка: iStock

Подсилва имунитета

Витамин B6 известен още като пиридоксин помага за производството на невротрансмитери. Те помагат на метаболитните процеси и преработването на мазнините и протеините.

Витамин K помага за подобряване на състоянието при предменструален синдром, както и много други сериозни заболявания.

Ускорява заздравяването на рани

Витамин C подпомага синтеза на колаген и развитието на нови тъкани. Той предпазва от инфекции и подсилва имунната система. Възпалителните процеси често увеличават свободните радикали, които пречат на заздравяването на раните.

Още едно предимство на витамина е, че подпомага абсорбцията на желязото, което е много важно за снабдяването на засегнатия участък с кислород и енергия.

Снимка: iStock

Поддържа здрава кожа

Благодарение на витамин B5, който откриваме в целината, може да се сдобием със здрава, хидратирана и мека кожа. Витаминът действа противовъзпалително, подпомага хидратацията на кожата като абсорбира влагата от въздуха.

B5 е водоразтворим витамин, който не се съхранява в тялото, така че включвайте по-често в менюто си целина, за да си го набавяте.

Идеи за включване на целината в диетата ви

Зеленчукът може да бъде включен в менюто по безброй различни начини:

Суров, печен или варен.

Идеално се вписва в гювечета или супи.

В комбинация с друг кореноплоден зеленчук може да приготвим вкусно пюре.

Настърган, за салата в комбинация с различни зеленчуци.

Комбинира се добре със свинско месо, патица, агнешко.

Листата могат да бъдат изсушени и да се използват като подправка.

Целината (подобно на алабаша) заменя пържените картофи, ако искаме да се храним нисковъглехидратно.

Стеблата могат да се консумират сурови в комбинация с разядка, да се добавят към супа или да се направят на смути.

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Рецепта за свинско със сос Стифадо и крем от целина по рецепта на шеф Стефанос Стамидис - вижте в следващото видео.

