С настъпването на есента тялото има нужда от повече топлина, енергия и подкрепа за имунитета. Сезонът носи богатство от плодове и зеленчуци, които могат да се превърнат в основа на балансирани и полезни режими.

Тези три диети са съобразени с есенните храни и климатичните промени, които ще ви помогнат да поддържате здраве, енергия и добър тонус:

Средиземноморска диета (есенен вариант)

Основен акцент на диетата са плодове, зеленчуци, бобови растения, пълнозърнести храни, риба и здравословни мазнини (напр. зехтин).

Основен принцип на спазването на средиземноморската диета е ограничаване на червеното месо, преработените храни и прекомерните сладкиши.

Тя е особено подходяща за есента, защото сезона предлага изобилие от плодове и зеленчуци, подходящи за спазването ѝ: тиква, ябълки, крушки, брюкселско зеле, броколи, кореноплодни (моркови, цвекло).

Този богат избор позволява богати и разнообразни менюта. Също и:

Помага за поддържане на стабилни нива на енергия поради комбинацията от въглехидрати, фибри и здравословни мазнини.

Подсилва имунната система, благодарение на антиоксиданти, витамини (витамин С, А), минерали в сезонните зеленчуци/плодове.

Снимка: iStock

Идеи за рецепти

Супа с тиква и морков, с добавка зехтин и подправки (например розмарин, мащерка).

Салата с ябълка, орехи, спанак, сирене фета, дресинг от зехтин и лимон.

Зеленчуков гювеч с брюкселско зеле, броколи, зеле и боб.

Леко рибно ястие със зехтин, лимон, поднесено с печен кореноплоден зеленчук.

Диета за имунитет

Всяка диета за имунитет включва храни, богати на витамини С, А и К, цинк, антиоксиданти. Такъв хранителен режим може да поддържа здравословното разнообразие в ежедневните хранителни навици: ферментирали храни, подправки, билки, ядки и семена, като се фокусира и върху повече течности - леки супи, билкови чайове.

Есенни храни, които помагат за спазването на диетата

Тиква, сладък картоф – източник на бета-каротин, който тялото превръща във витамин А.

Брюкселско зеле, зеле, броколи – високо съдържание на витамин С и антиоксиданти.

Снимка: iStock

Ядки и семена – здравословни мазнини, цинк, минерали.

Ябълки и круши – фибри, витамин C.

Примерно меню

Задушени зеленчуци + супа с тиква + парче риба или фасул.

Смути от ябълка, спанак, джинджифил и семена (лешници, тиквени).

Билков чай с джинджифил или куркума след вечеря.

Ферментирали кисело зеле или кисело мляко за храносмилане.

Диета, богата на фибри

Тя помага за увеличаване на приема на хранителни влакнини (растителни фибри), както разтворими, така и неразтворими. За да се придържате към нея, избирайте цели плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни, бобови растения, ядки и семена. Фокусирайте се върху приемането на достатъчно течности - така фибрите работят по-добре.

Ползи

Подобряване на храносмилането, предотвратяване на запек.

Поддържане на стабилна кръвна захар, избягване на резки „пикове“ и спадове.

Подпомагане на сърдечно-съдовата система чрез намаляване на „лошия“ холестерол.

Помага при поддържане или постигане на здравословно тегло, защото засилва чувството на ситост.

Снимка: Canva

Подходящи ястия

Закуска: овесени ядки с плод (ябълка, круша) + семена (лен, чиа).

Междинни закуски: сурови зеленчуци, ядки или плодове.

Основни ястия: супи/яхнии с бобови растения (леща, фасул), салати с пълнозърнести компоненти (булгур, киноа).

Избиране на пълнозърнест хляб/паста/ориз вместо рафиниран.

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

"Духът на здравето" - ексклузивно с д-р Бари Сиърс: Как храната променя гените ни - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK