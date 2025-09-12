С настъпването на есента тялото има нужда от повече топлина, енергия и подкрепа за имунитета. Сезонът носи богатство от плодове и зеленчуци, които могат да се превърнат в основа на балансирани и полезни режими.

Тези три диети са съобразени с есенните храни и климатичните промени, които ще ви помогнат да поддържате здраве, енергия и добър тонус:

Средиземноморска диета (есенен вариант)

Основен акцент на диетата са плодове, зеленчуци, бобови растения, пълнозърнести храни, риба и здравословни мазнини (напр. зехтин).

Основен принцип на спазването на средиземноморската диета е ограничаване на червеното месо, преработените храни и прекомерните сладкиши.

Тя е особено подходяща за есента, защото сезона предлага изобилие от плодове и зеленчуци, подходящи за спазването ѝ: тиква, ябълки, крушки, брюкселско зеле, броколи, кореноплодни (моркови, цвекло).

 Този богат избор позволява богати и разнообразни менюта. Също и:

  • Помага за поддържане на стабилни нива на енергия поради комбинацията от въглехидрати, фибри и здравословни мазнини.
  • Подсилва имунната система, благодарение на антиоксиданти, витамини (витамин С, А), минерали в сезонните зеленчуци/плодове.

Снимка: iStock

Идеи за рецепти

  • Супа с тиква и морков, с добавка зехтин и подправки (например розмарин, мащерка).
  • Салата с ябълка, орехи, спанак, сирене фета, дресинг от зехтин и лимон.
  • Зеленчуков гювеч с брюкселско зеле, броколи, зеле и боб.
  • Леко рибно ястие със зехтин, лимон, поднесено с печен кореноплоден зеленчук.
Диета за имунитет

Всяка диета за имунитет включва храни, богати на витамини С, А и К, цинк, антиоксиданти. Такъв хранителен режим може да поддържа здравословното разнообразие в ежедневните хранителни навици: ферментирали храни, подправки, билки, ядки и семена, като се фокусира и върху повече течности - леки супи, билкови чайове.

Есенни храни, които помагат за спазването на диетата

  • Тиква, сладък картоф – източник на бета-каротин, който тялото превръща във витамин А.
  • Брюкселско зеле, зеле, броколи – високо съдържание на витамин С и антиоксиданти.

Снимка: iStock

  • Ядки и семена – здравословни мазнини, цинк, минерали.
  • Ябълки и круши – фибри, витамин C.
Примерно меню

  • Задушени зеленчуци + супа с тиква + парче риба или фасул.
  • Смути от ябълка, спанак, джинджифил и семена (лешници, тиквени).
  • Билков чай с джинджифил или куркума след вечеря.
  • Ферментирали кисело зеле или кисело мляко за храносмилане.
Диета, богата на фибри

Тя помага за увеличаване на приема на хранителни влакнини (растителни фибри), както разтворими, така и неразтворими. За да се придържате към нея, избирайте цели плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни, бобови растения, ядки и семена. Фокусирайте се върху приемането на достатъчно течности - така фибрите работят по-добре.

Ползи

  • Подобряване на храносмилането, предотвратяване на запек.
  • Поддържане на стабилна кръвна захар, избягване на резки „пикове“ и спадове.
  • Подпомагане на сърдечно-съдовата система чрез намаляване на „лошия“ холестерол.
  • Помага при поддържане или постигане на здравословно тегло, защото засилва чувството на ситост.

Снимка: Canva

Подходящи ястия

  • Закуска: овесени ядки с плод (ябълка, круша) + семена (лен, чиа).
  • Междинни закуски: сурови зеленчуци, ядки или плодове.
  • Основни ястия: супи/яхнии с бобови растения (леща, фасул), салати с пълнозърнести компоненти (булгур, киноа).
  • Избиране на пълнозърнест хляб/паста/ориз вместо рафиниран.
Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

