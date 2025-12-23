На Бъдни вечер трапезата в България е постна и символична. По традиция на масата се слагат ястия като боб, сарми, баклава, ядки, плодове, които символизират здраве, плодородие и благополучие за идната година. Трапезата е и начин да се почетат предците, като често се оставя място за „гостенец“ – празна чиния за онези, които вече не са сред нас.

Баклавата е сладкият завършек на постната вечер. Тя символизира изобилие, радост и семейно благополучие, а златистият ѝ цвят и вкусът ѝ предвещават щастие и плодородие през новата година.

В различните краища на България баклавата се приготвя по начин, характерен за района. Родопската баклава се отличава с по-плътния си „тестен“ и по-малко сладък вкус.

Необходими продукти:

1 пакет дебели кори за баница (около 500 г)

250–300 г едро смлени орехи

100 г краве масло

3 с.л. олио (или разтопена овча мас – по старата традиция)

2 с.л. грис или царевично брашно

1 щипка сол

За сиропа:

600 мл вода

500 г захар

1 резен лимон или 1 с.л. лимонов сок

Снимка: iStock

Начин на приготвяне:

Плънка

Смесваме орехите с гриса и щипка сол и така приготвяме плънката. В Родопите тя не е много сладка – орехът е предобладаващият вкус.

Намазваме тавата с мазнина. Поставяме 2 кори – и отново слагаме олио/мазнина. Поръсваме с плънка. Продължаваме по същия начин, докато свършат продуктите. Завърши с 2–3 кори, обилно намазани.

Нарязваме баклавата на едри квадрати или ромбове и я слагаме във фурната, където печем на 160°C около 50–60 минути - докато стане равномерно златиста. Характерно за родопската баклава е, че се пече на по-ниска температура за по-дълго време.

Сироп

Сваряваме водата със захарта за около 8-10 минути. Накрая добавяме лимона. Заливаме горещата баклава и оставяме добре да попие.

Оставяме да отлежи поне 8–12 часа на хладно място – така става най-вкусна.

Снимка: Thinkstock/Guliver Photos

Родопски трикове

В някои села между корите се слага прясно мляко (2–3 с.л.), за да стане баклавата по-мека.

Често родопски домакини добавят и малко смлян анасон или ванилия към ореховата плънка, за да се получи лек аромат, който напомня за планинските билки. Или пък леко опичат орехите преди смилането, за да се изведе ароматът им. Това прави баклавата по-интензивна на вкус. Слага се дори и щипка сол, за по-добър баланс на вкуса.

Някои дори и леко карамелизират маслото преди намазването на корите, за да придадат лек карамелен вкус на баклавата.

