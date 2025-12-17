В оставащите дни от Рождественските пости не забравяйте да си приготвите зеленчуков микс на фурна. Въпреки простотата на рецептата, вие можете да разгърнете пълния си кулинарен потенциал и да направите ястието по ваш вкус, като използвате любими подправки.

Ето как да сготвите лесен и бърз обяд или вечеря за цялото семейство:

Рецепта за 4 порции

Необходими продукти

400 г грах

3-4 моркова

10 цветчета карфиол

150 г гъби

1/2 глава целина

100 г сладка царевица

2-3 с.л. олио

Черен пипер и сол на вкус

2-3 стръка пресен копър

Снимка: iStock

Начин на приготвяне

Морковите се измиват и нарязват на колелца с къдраво ножче. Целината се обелва и нарязва на кубчета. Карфиолът се накъсва на цветчета. Гъбите се нарязват по дължина на тънко.

Зеленчуците се слагат в тава и се прибавят консервинраният грах и сладка царевица от консерва. Налива се още една чаша вода. Овкусява се със сол. Полива се с олио.

Слага се във фурната и се оставя да се пече на 180 С градуса до готовност.

Накрая зеленчуковото ястие може да се поднесе, поръсено със свеж копър, нарязан на ситно.

