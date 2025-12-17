В оставащите дни от Рождественските пости не забравяйте да си приготвите зеленчуков микс на фурна. Въпреки простотата на рецептата, вие можете да разгърнете пълния си кулинарен потенциал и да направите ястието по ваш вкус, като използвате любими подправки.
Ето как да сготвите лесен и бърз обяд или вечеря за цялото семейство:
Рецепта за 4 порции
Необходими продукти
- 400 г грах
- 3-4 моркова
- 10 цветчета карфиол
- 150 г гъби
- 1/2 глава целина
- 100 г сладка царевица
- 2-3 с.л. олио
- Черен пипер и сол на вкус
- 2-3 стръка пресен копър
Начин на приготвяне
Морковите се измиват и нарязват на колелца с къдраво ножче. Целината се обелва и нарязва на кубчета. Карфиолът се накъсва на цветчета. Гъбите се нарязват по дължина на тънко.
Зеленчуците се слагат в тава и се прибавят консервинраният грах и сладка царевица от консерва. Налива се още една чаша вода. Овкусява се със сол. Полива се с олио.
Слага се във фурната и се оставя да се пече на 180 С градуса до готовност.
Накрая зеленчуковото ястие може да се поднесе, поръсено със свеж копър, нарязан на ситно.
