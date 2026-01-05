Любовта в риалити форматите често е подлагана на съмнение и мнозина вярват, че чувствата пред камерата угасват веднага щом прожекторите се изключат. Въпреки това, двама участници в „Ергенът“ доказват, че истинската приказка може да започне в телевизионно риалити, но да разцъфне далеч от него.

Двойка от „Ергенът“ се сгоди

За тези, които следят американските предавания, имената им са добре познати. Те са звезди от популярния франчайз Bachelor Nation, свързан със световно популярния „Ергенът“. Крис Буковски е истински рекордьор в предаването с множество участия през годините, докато Анна Редман очарова зрителите в 25-ия сезон на „Ергенът“ и в Bachelor in Paradise, сочи People.

Снимка: Instagram

Макар и двамата да са търсили любовта пред очите на милиони, те откриват любовта един в друг преди около четири години, ставайки една от най-сериозните двойки в риалити средите.

Романтично предложение в Коста Рика

Крис и Анна официално обявяват, че са готови за следващата голяма стъпка, а именно да минат под венчилото. Предложението за брак идва по възможно най-романтичния начин в екзотичната Коста Рика.

Снимка: Instagram

На 31 декември 2025 г., докато светът се подготвя за посрещането на новата година, Крис е пада на коляно пред своята любима. Двойката споделя щастливата новина в социалните мрежи с кадри, на които Анна сияе с годежния си пръстен на фона на залеза.

Пътят от екрана до олтара

През януари 2026 г. влюбената двойка потвърди пред медиите, че вече е в трепетна подготовка за сватбата. Крис споделя, че е планирал момента от дълго време, избирайки дестинация, която и за двамата да бъде специална.

„Тя каза „ДА“ на най-красивото място, което мога да си представя“, развълнувано разказва Крис Буковски. За Анна пък началото на 2026 г. бележи началото на една нова глава, доказвайки, че дори след многократно търсене на любовта в ефир, щастливият край винаги си заслужава чакането.

