Жените Риби са сред най-силно интуитивните от всички зодиакални знаци в астрологията. И най-емпатичните.

Предвид водната им природа, те имат свободно „течаща“ креативност, която създава черти на характера като състрадание и приемане - качествата на перфектния партньор! Но, подобно на всеки, и представителите на зодията имат своите не толкова приятни, понякога дори досадни склонности.

Ето кои са 7-те неудобни истини за срещите, любовта и връзките с жена Риби.

Силно интуитивна

Дори не си помисляйте да лъжете жена зодия Риби, защото тя веднага ще ви разобличи. Как разбира, че лъжете? Просто го усеща – дори в стомаха си!

Много емоционална

Очите ѝ постоянно блестят, готови за сълзи. Включително и от съчувствие.

Снимка: istockphoto.com

Мързелива страна

В природата ѝ е през уикендите да стои в леглото до обяд и да се унася в мечти. Няма нищо, което да обича повече от вечер на дивана с чиния вкусна паста и гледане на романтичен сериал.

Изключително грижовна

Даже леко прекалено. Просто защото е загрижена за околните – и най-вече за хората, които обича.

Не се страхува да си тръгне

Жената Риби не търпи негативност и със сигурност не се страхува да напусне токсична връзка или приятелство. И не разбира как някои хора остават в драматични отношения с партньори или приятели, които постоянно ги предават или не ги уважават.

Тя е най-големият си враг

Понякога самосъжалението взема връх. Рибите са склонни да се усамотяват, мислейки за това какво е могло да бъде, какво е трябвало да бъде. И да съжаляват за нещо, което са казали или направили. Така те се превръщат в своите най-големи критици. Затова е нужно периодично са им се напомня колко страхотни са всъщност.

Снимка: iStock

Изобилие от мечти

Мечтателността често превзема ума на Рибите. Резултатът - изглеждат недостъпни и дори надменни.

Истината е, че само привидно са дистанцирани. Всъщност са много мили и нежни, ако погледнете отвъд често мрачната външност. Просто е нужно малко повечко търпение и – за да извадите Риба от въображението ѝ. Тогава цялото ѝ внимание ще бъде насочено към любимия човек.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER