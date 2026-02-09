С наближаването на 14 февруари въздухът започва да мирише на рози, шоколад и... малко меланхолия. Докато магазините ни засипват с идеи за подаръци за настоящата половинка, съзнанието ни често прави неочакван завой към миналото. Онова минало, в което главната роля играеше някой, когото някога сме обичали, но съдбата е отдалечила от нас.

Свети Валентин не е само празник на влюбените. Той е и моментът, в който се сещаме за хората, с които сме споделяли мечти, преди пътищата ни да се разделят. Понякога причината е била голяма кавга, друг път – тихо изстиване на чувствата. По повод Свети Валентин ви питаме: Блокирани или приятели – в какви отношения сте с бившите?

Дали ги пазим в красиво кътче на сърцето си, или сме изтрили всяка цифра от номера им, за да не се изкушим след втората чаша вино? В ерата на социалните мрежи отношенията с бившите придобиха нови измерения. Вече не е достатъчно просто да не се виждате – трябва да решите дали ще „скролвате“ през новия им живот, или ще натиснете бутона, който ги заличава от дигиталния ви свят.

Блокирани или приятели сте с бившите?

„Чак блокирани не, но приятели няма как.“

„Каквито си се разделим, не знам.“

„По-скоро блокирани, аз така процедирам.“

„Мен са ме блокирали, но аз не съм блокирала.“

„Прители, надявам се, но в моя случай е блокирана, защото ми изневри.“

