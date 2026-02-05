Когато става въпрос за празничен и тематичен маникюр, надали има по-вдъхновяващ празник от Свети Валентин. Няма нищо по-приятно от това да погледнеш пръстите си и да видиш блестящ розов лак и сладки сърчица, които те изваждат от зимната меланхолия.

Оказва се, има безкрайни начини да добавим щипка февруарска романтика към най-новите тенденции в маникюра. Целият месец е наситен с много „любовни“ поводи, които ще ни дадат възможност да изпробваме всевъзможни дизайни за маникюр.

Нокти с огромни сърца

Те покриват целия нокът, откроявайки се с ярки цветове. И изглеждат като най-готиния маникюр за Свети Валентин! И дори не е нужно да използваме задължително червен или розов лак, за да го постигнем – така дизайнът е тематичен, без да е прекалено натрапчив.

Снимка: instagram/overglowedit

Нокти с конфети-сърца

Тази идея за Деня на влюбените съчетава всички актуални тенденции за нокти - има 3D ефект, хромен завършек и, разбира се, сладки малки сърца. Със сигурност ще ни донесе много романтично настроение – особено ако изберем розов вариант.

Снимка: instagram/overglowedit

На точки

Ноктите на точки продължават да са хит през 2026 г. И независимо от дизайна, който ще изберем, тази тенденция определено си заслужава – закачлива е и „изпъстрена“ с много настроение.

Снимка: instagram/samrosenails

Миниатюрни сърца

Този дискретен маникюр е супер сладък и лесен за носене. Дава лек, шикозен намек за Деня на влюбените, като същевременно остава ненатрапчив. Освен това може да го съчетаем с всяка тенденция - френски край, желеобразен завършек или отразяващ хром.

Снимка: instagram/samrosenails

С дантела

Надали има по-подходящ момент в годината, в който да извадим романтичния дантелен дизайн. За допълнителен щрих, може да добавим красиви цветя или сърца (или и двете!).

Снимка: instagram/samrosenails

С целувка

Можете да „запечатаме“ маникюра си с целувка благодарение на тези нокти, вдъхновени от игриви отпечатъци на оцветени с червило устни. Те дори могат да бъдат перфектният начин да привлечем целувка от специален човек.

Снимка: instagram/iramshelton

Хромирани сърца

Дизайнът е „котешко око“, създаващ ефект на сърце. За постигането му е нужна доста опитна ръка, която, с помощта на магнит, да манипулира внимателно лака в сърцевиден ефект. В краен случай може да се използват и готови комплекти за залепяне със същия завършек.

Снимка: instagram/nailsbyzola

