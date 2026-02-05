Още не си измислил какво да подариш на половинката си за Свети Валентин? Любимият човек вече е получавал толкова много неща, че се опасяваш да не започнеш да се повтаряш? Е, със сигурност можем да предложим няколко оригинални идеи за 14 февруари. Защото всички знаем - макар подаръците да не са най-важното, правят деня ти по-приятен.

Любов без сценарий Двойка с 51 години разлика доказва, че възрастта е само цифра (АНКЕТА)

Уилям Бъроуз ~ Любовта? Какво е това? Най-естественото обезболяващо, това е тя

Жак Превер ~ Любовта е толкова простичка (СНИМКИ + ВИДЕО)

„Чарли е целият ми свят“! Един зрял мъж и едно момиче, за които любовта няма граници

Бистра от „Островът на 100-те гривни“ каза „ДА“ на екзотична почивка (СНИМКИ)

Бракът им продължил 34 г. Петнадесет от тях Патрик Суейзи се напива до смърт (СНИМКИ)

Любовен хороскоп за Свети Валентин 2026: къде ще има искра, къде – драма и обрат

Среща на Свети Валентин: Как да се гримирате според тенденциите за 2026 (СНИМКИ)

Даниел Крейг и Рейчъл Вайс - тайна сватба и 16 години любов (СНИМКИ + ВИДЕО)

За тези 3 зодии февруари ще бъде най-дългият и съдбовен месец в живота

Забрави за плюшените мечета и червените рози! Ако искаш Свети Валентин да не изглежда като купен от супермаркета в последната минута, ето 10 идеи, вдъхновени от различни кътчета на света и съвременните преживявания, достъпни в България.

Топ 10 идеи за подаръци за Свети Валентин

Просто се наспете

Може би дори не предполагате колко изморени жени мечтаят само за едно - да се наспят. И никой скъп парфюм, бельо или луксозна вечеря не могат да компенсират това. Звучи обикновено, за някои може би странно, но е факт. Времето, в което се надпреварваме във всяка минута, а носенето на 3 дини под 1 мишница не е талант, а ежедневие, прави пълноценния сън все по-желан, но и липсващ. Ако можете да осигурите на любимото си момиче/момче спокойствие, тишина и уют, за да се наспи и възстанови, със сигурност ще ви бъде благодарен. Какво ще последва - само един отпочинал човек може да знае.

Бутилка червено вино

Хубавото вино винаги е добра идея, а и на 14.02 в България все пак отбелязваме два празника - Свети Валентин и Трифон Зарезан. За да направите бутилката специална обаче, направете етикета й персонализиран. Може да ви помогнат във всяко фотостудио или такова за предпечатна подготовка и дизайн. В интернет и програмите за фотообработка също изобилства от шаблони, които може да разпечатате на обикновен цветен принтер.

10 балона, пълни с хелиий, с вързани ваши общи снимки за долния край на панделката

Пада страхотна забава, когато говорите, след като вдишате малко хелий от балона.

Калъфки за възглавници за двама

Просто са яки! Може да поръчате печат, в което и да е студио за текстилен печат.

Сутиен, който се разкопчава само за любовта

Това е сутиен с биометрични данни. Наричат го и "сутиен против изневяра". Рработи с технология за разпознаване на пръстови отпечатъци и е проектиран като игрива концепция за „предотвратяване на изневяра“. Вместо парола или закопчалка, дрехата изисква пръстов отпечатък на партньора, за да се отключи. Може да го кодирате с отпечатъците на любимия си човек и никой друг вече няма да може да види гърдите ви.

Кутия, пълна с 365 листчета с причини, защо го/я обичаш

Да, цифрата не е никак малка, но пък може и да не те затрудни. Друг вариант е на листчета да е написано „Обичам те“ на различни езици.

Фалшиви ваучери за изживявания за двама

Това е просто един много забавен подарък. Препоръчва се само за хора с чувство за хумор. Това са карти-пластики с интересен принт, но предлагащи неистинско преживяване. Така може да си подарите "Яздене на кози за двама", "Урок по шах от дедовците пред "Народен", "Кулинарен курс по готвене със сняг" и други.

Кулинарните подаръци включват неща, които може да приготвите сами



Любовен чипс в два цвята

Яйце със сърце

Любовно гуакамоле

Валентинки в кафето

Чай с любовно писмо





Керамична къщичка

Много елегантен, симпатичен и мил подарък за хората, които вече живеят заедно. Порцелановите къщички са ръчна изработка, с надпис, който докосва сърцето. Има модели, чиито коминчета могат да се използват като мини вази, в които да поставите стръкче цвете.





Растение с надпис

От този вид подаръци има много разновидности:

- бобчета за посаждане, върху чиито листа има надпис I love you

- семена за късмет

- сукуленти с интересен надпис върху саксията





Ако тези идеи не са ви били достатъчни, имаме и още:

Романтично изживяване за двама в планетариум

Осиновяване на диво животно (WWF / Световни организации)

Ръчно изработена кутия "Отвори, когато..." - за тъжни, весели моменти, когато си липсвате и т.н.

Послание в бутилка с QR код - кодът може да води към любим плейлист

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER