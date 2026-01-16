Технологията отдавна се развива отвъд мобилните устройства и джаджи и сега намира своето място и в облеклото. Японски студент изуми социалните мрежи, като проектира така наречения „умен сутиен“, който не се закопчава с обикновена кука, а разчита на биометрично разпознаване. Необичайното изобретение, представено чрез видео в X, предизвика както смях, така и любопитство онлайн.

Студентът-иноватор, известен с името ZAWAWORKS, сподели демонстрацията още на 19 юли 2024 г. В клипа той обясни, че сутиенът работи с технология за разпознаване на пръстови отпечатъци и е проектиран като игрива концепция за „предотвратяване на изневяра“. Вместо парола или закопчалка, дрехата изисква пръстов отпечатък на партньора, за да се отключи.

Публикацията на създателя гласеше: „Сега само твоето гадже може да ти сваля сутиена!“ Необичайната идея бързо привлече вниманието на интернет потребителите, които образуваха вълна от коментари: „Това за мъже ли е?“ Изобретателят шеговито отвърна: „Подари го на приятелката или съпругата си.“

Видеото оттогава набра голяма популярност не само в X, но и в Instagram, където много потребители изразиха изненада, докато други се засмяха на странното изобретение. Отвъд хумора обаче, иновацията подчертава как биометричната технология сега се представя в области, далеч от първоначалните ѝ приложения в смартфоните и системите за сигурност.

Технологичните ентусиасти предполагат, че ако подобни концепции се развият, дрехите и аксесоарите скоро може да разполагат с подобни механизми за сигурност. „Яке, което само вие можете да отворите“ или „фитнес чанта, която не позволява на съквартиранта ви да краде хранителни добавки“ са някои от обсъжданите възможности. С по-евтиното и все по-разпространено биометрично удостоверяване, разширяването на тази технология в предмети от ежедневието вече не изглежда неправдоподобно.

Умният сутиен все още не е наличен в търговската мрежа, но идеята вече предизвика шум около темата за навлизането на технологиите до такава степен в ежедневието ни. Експертите отбелязват, че макар телефоните отдавна да се смятат за върха на личните технологии, изобретения като това предполагат, че дори бельото един ден може да го надмине по иновации.

