„Ергенът“ предлага винаги не само пикантни моменти и неочаквани емоционални и драматични обрати, но и много забавни и често дори хапливи фрази. Неволно или не, участниците сякаш винаги знаят какво точно да кажат - и да направят шоуто още по-забавно.

Ето какво чухме в епизод 15 на романтичното риалити!

Цветелина Велева за Санта Китана: „Тя е готова да каже много неща, само и само да е по-дълго по телевизията.“

„Става като за един път.“

Пламена за Стоян: „За мен той е паднал в капана на Санта Китана.“

Доника: „Аз съм на принципа, че винаги трябва да се дава втори шанс.“

Нурджан за Стоян: „В него има дълбочина.“

Доника за Марин: „Преоткривам го това момче. Въпреки че никога не съм имала романтичен интерес към него.“

Михаела за Санта Китана: „До момента не я смятам за някаква заплаха по отношение на Марин.“

Илияна: „Санта смята, че има вече някакво предимство пред другите, което е нормално – след като вече има роза от Стоян.“

„Стоян се чувства уютно с мен. Това е така, защото го разбирам. Но той все още се ориентира и не мисля, че има фаворитка.“

Санта Китана: „Доника е лицемерна. Ще дойде, ще ти каже блага дума, но след това ще събере абсолютно всичко, което ѝ казваш и ще го използва срещу теб.“

„Аз и тук, и в живота съм индивидуален играч. Не търся подкрепата на никого и няма да променя нищо в подхода си към Стоян. Така че, няма да му е лесно с мен.“

Цветелина Велева: „Забелязала съм, че Стоян помни всичко, което съм му казала. Вече имам чувството, че ходи с тефтерче и си записва всичко.“

Бетина за Стоян: „Много помни. Да не пие някакви хапчета?“



Цветелина Велева: „Вече всички трябва да знаят, че имам интерес към Стоян.“



Стоян: „Очевидно ще се женя днес. Нищо, че още нямам булка.“

Елеонора за костюма на Крис: „Излизат младоженците! Много ми харесва в това облекло.“

„Дали имаш пръстен и си подписал е все тая.“

Мария: „Не вярвам в брака.“

Стоян: „Когато харесвам някой, аз така се държа, не го правя за пред камерите и телевизията.“

„Един гаф направих със Симона, който се нарежда в Топ 3 гафове, които съм имал с женския пол. То малко акъл трябва да имаш, но навреме да ти дойде.“

