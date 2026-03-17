Една от най-провокативните, вълнуващи и коментирани участнички в "Ергенът" 5 - Санта Китана, която влезе в ролята на "изкусителка", разкри подробности за обучението си в Кралската висша консерватория по музика в Мадрид.

Танцьорката и певица - Санта Китана няколко пъти е споменавала за своето обучение в Кралската висша консерватория в Мадрид. Тя говореше разпалено за артистичния си път с другите участнички по време на предаването и споделяше за великите сцени, на които е имала възможността да танцува из цяла Европа.

Умна, харизматична и талантлива - Китана не само успя да спечели сърцата на повечето зрители, а и изненадващо впечатли с интелект и творчество, които па пръв поглед могат лесно да бъдат объркани с поза. Но брюнетката доказа едно - винаги е откровена и честна със своите последователи и не се страхува да споделя нито травмите, нито успехите. От корекциите си - не се срамува, дори открито говори за тях и ги приема като част от себе си.

"Превърнах се в робот - забравих за чувствата и емоциите си"

В последната си публикация в Инстаграм, дивата Санта Китана сподели с аудиторията си разказ за времето, което е прекарала в Консерваторията. За безсънните нощи, трудностите и безкрайните усилия. Все неща, които са я изградили като борбената личност, която е днес.

Жестока дисциплина и танц върху студения под

Танцьорката разказва, че е имало моменти, в които е оставала до 23:30 ч. вечерта на репетиции, когато парното вече е изключено и студа е повече от осезаем.

"Оставах до късно. Танцувахме боси по студения под", пише Санта Китана в публикацията под снимката.

Тя споделя още за огромното изтощение, болка и понякога желание за отказ от мечтата. Но въпреки всичко е запазила духа си и е продължила по пътя на изкуството.

"Няма да лъжа, че имаше дни, в които мразех да виждам това място. Особено последните години всяка секунда ми се струваше като един цял век…имало е вечери, в които съм стояла там до 23:30 през нощта зимата, на изключено парно (защото спираха отоплението, когато приключваха занятията към 20:00), със замръзнали крака, защото един от професорите ни държеше да репетираме до късно и изискваше да бъдем боси, за да усещаме точно как стъпваме по студения под. Когато се прибирах вкъщи след полунощ, също нямах пълен покой, защото той постоянно ни изпращаше материали и видеа, които трябваше да преглеждаме. Имала съм много нервни сривове и желание да напусна. Рутината те мачка", пише тя.

По онова време, Китана е имала връзка с първия си приятел, но за истинска романтика не е оставало никакво време.

"Игнорирах болките и травмите, както и тоталната липса на личен живот. Такъв нямах. Тогава бях във връзка с моя първи приятел и единственото, за което имахме време беше вечер след полунощ, като се прибера тотално изтощена, да легна на леглото с дрехите и той да ми масажира стъпалата на краката, защото ме боляха безумно…Той готвеше за мен, защото често дори и за храна нямах време", разказва още артистичната участничка.

Макар и с много трудни предизвикателства пред себе си, Санта Китана признава, че именно обучението й в консерваторията я е направило различна от масовката. Нещо, за което е изклюително благодарна.

