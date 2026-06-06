Солун винаги е бил смятан за гастрономическата столица на Гърция, благодарение на разнообразните си кулинарни традиции и уникалните вкусове, които предлага. Градът получава титлата „Град на гастрономията" от ЮНЕСКО.

Културата на града е била оформена от множество влияния. Кухнята на Солун се е превърнала в една от най-богатите в Гърция. И наистина там има много вкусотии, които си струва да бъдат опитани.

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Солун - кулинарен рай

Солун е вторият по големина град в Гърция и винаги е бил смятан за гастрономическа столица на странат. Наскоро обаче това беше обявено и официално. Той е първият гръцки град, присъединил се към Гастрономическата мрежа на ЮНЕСКО, като е признат заради богатите си кулинарни традиции. Инициативата за мрежа от подобни градове стартира през 2004 г. Обединява 246 града, които инвестират в 7 творчески области: занаяти и народно изкуство, дизайн, кино, гастрономия, литература, медийни изкуства и музика.

Чрез присъединяването си към мрежата, градовете се ангажират да споделят добри практики и да си сътрудничат. Солун е градът с 15 обекта на световното наследство на ЮНЕСКО и има потенциал да се развива допълнително и да се откроява още повече като туристическа дестинация.

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Традиционна гръцка кухня в Солун

Някои от най-известните ястия от Солун са:

Кулури дахтиля – традиционен хляб, подобен на геврек, поръсен със сусам



Бугаца – пай с крем - пълнеж от яйчен крем с грис

– пай с крем - пълнеж от яйчен крем с грис Пацас – шкембе чорбасупа

– шкембе чорбасупа Бакаляро – пържена осолена треска

– пържена осолена треска Йогурт - гръцко кисело мляко

- гръцко кисело мляко Пити – пайове като спанакопита (със спанак ) и тиропита (със сирене)

– пайове като (със спанак ) и (със сирене) Буйурди – печено фета сирене с домати, зелени чушки, люти чушки и риган

– печено фета сирене с домати, зелени чушки, люти чушки и риган Гирос – питка, пълнена с печено месо, домати, лук, дзадзики и домашно приготвени пържени картофи

Суджукакя – кюфтета с подправки и доматен сос

– кюфтета с подправки и доматен сос Тригуна – триъгълни сладкиши, пълнени със сметана

– триъгълни сладкиши, пълнени със сметана Цуреки – сладък хляб, тип бриош

– сладък хляб, тип бриош Казандиби – карамелизиран млечен пудинг (има го и в Турция)

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Солун е истински рай за гастрономите и чревоугодниците. В града има много класически таверни и модерни заведения за хранене и фюжън кухня. Оживените му пазари предлагат подправки, маслини, сирена и други местни съставки, които определят кухнята на града. Един от елементите, които правят солунската храна специална, е именно свежестта на съставките.

Лесно можете да намерите сувлаки и гирос, добри пекарни и сладкарници, но също така и малки заведения с топла, домашно приготвена храна за бърз обяд. Този стил на хранене, бърз и спокоен, се вписва в темпото на града и предлага автентично преживяване на гръцкия живот.