На 5 август обичаната народна певица Росица Пейчева празнува своя 53-ти рожден ден. Без излишна суета, но с много благодарност, тя прави равносметка за извървения път – 53 години живот и 35 години на сцената.

Макар да не смята този рожден ден за по-специален от останалите, той е първият ѝ като баба. В началото на март дъщеря ѝ Мироана я дари с внучка. Защо не крие възрастта си, на какво дължи добрата си форма и как ще отбележи личния си празник, родопската изпълнителка разказва специално пред LadyZone.bg.

Защо не крие годините си

Росица Пейчева никога не е крила възрастта си. За нея това е безсмислено, защото никой не е вечен, а времето неизбежно оставя своя отпечатък върху човека. Но годините не носят само промени във външността – с тях идват мъдростта и спомените, събрали и хубавото, и трудното.

„За мен най-важна е благодарността, че съм доживяла до този момент“, споделя певицата.

Навръх рождения си ден тя открива и любопитна символика в числата: „Парадоксално – 53 житейски години, а ако обърнем цифрите, стават 35 години на сцената. Днес се замислих за това…“

Снимка: Личен архив

На какво дължи добрата си форма

На 53 години и като майка на три деца Росица Пейчева продължава да впечатлява с отличната си форма. Самата тя смята, че до голяма степен я дължи на добрите гени. Храната никога не е била нейна страст и певицата признава съвсем откровено: „Ям, за да живея.“

Спортът също не е част от ежедневието ѝ. Това, което истински я привлича, са народните танци. Росица много би искала отново да играе, но операцията на ставата и пироните към таза не ѝ го позволяват.

„Още като дете обожавах да играя хоро“, разказва тя. Желанието е останало живо и днес, макар здравословните ограничения да не ѝ позволяват да му се отдаде.

Най-голямото щастие – да бъде майка и баба

Двете малки съкровища в семейството носят огромна радост на Росица Пейчева. Синът ѝ Жори се роди през май 2024 г., а през март тази година на бял свят се появи внучката ѝ Лора. Така майка и дъщеря отглеждат малчуганите си заедно, а децата ще имат щастието да израснат едно до друго.

Снимка: Личен архив

За новата си роля певицата говори с малко думи, но с огромно чувство: „Безкрайно благодарна съм за това щастие, дарено ми от Бог и съдбата!“

Снимка: Личен архив

Тих рожден ден, изпълнен с обич

Тази година личният празник не ѝ се струва по-специален от останалите. Натовареността и многобройните ангажименти, и в личен, и в професионален план, сякаш оставят по-малко място за празнична суета. Росица ще отбележи рождения си ден съвсем скромно – само със сина си Жори. Денят е работен и близките ѝ са ангажирани. Лора и дъщеря ѝ са в София, но певицата знае, че всички, които я обичат, са мислено с нея.

Тъкмо тази близост превръща деня в истински празник. Росица е благодарна на семейството, приятелите и почитателите си – на всеки, който ще отдели дори минута, за да ѝ напише „Честит рожден ден!“.

„Какво повече да искам? Любовта, която ми показват, ми е предостатъчна. И повярвайте ми – тя е взаимна!“, казва певицата.

Снимка: Личен архив

Пожеланието ѝ е просто, но най-ценното – здраве, за да бъде до любимите си хора, да се виждат и да си подаряват усмивки, прегръдки и споделени мигове.

„Това е толкова ценно, зареждащо и човешко. Това са моите 53 години – силни моменти, минали и през огън, и през лед. Като в природата, като плюса и минуса, като черното и бялото. Благодаря!“

„Честит рожден ден, слънчице!“

Любимият мъж до Росица – Николай Петров, също я поздрави за рождения ѝ ден с емоционални думи:

„Честит рожден ден, слънчице! Желая ти много здраве, щастие и късмет и още дълги години да ни радваш! Нека Господ те пази, защото сега едно малко прекрасно създание има нужда от теб и не може без теб! Обичаме те много!“

Снимка: Личен архив

Вижте във видеото какво споделя Росица Пейчева за шастието да стане баба: