Цветница винаги е бил специален празник в семейството на народната певица Росица Пейчева. Но тази година той носи още по-дълбок смисъл – за първи път той обединява три поколения жени, свързани не само по кръв, но и по символиката на имената им. Майката на Росица носи благозвучното име Черешка, леля й е Иглика, а нейната първородна внучка, която се роди съвсем скоро, получава красивото име Лора. Бабата на Росица по бащина линия пък се е казвала Дафина.

Обичаната родопчанка, която е родом от град Лъки, ни разказва каква е историята зад имената на дамите в семейството й и как празнуват всички заедно на Цветница.

„Винаги сме празнували с мама Чечи (Черешка), а тази година ще сме и с малката Лора“, споделя певицата с вълнение. „С неизмерима радост и щастие, благодарност от Бога за преживяването, което ни дарява.“

Празник, който събира поколенията

В дома на Росица Пейчева Цветница не е просто имен ден, а преживяване. Денят започва с подготовка за празничната трапеза и продължава, като всички споделят семейни емоции и радости.

„С песни, сладки раздумки и усмихнати лица. Благодарни сме, че сме живи, здрави и че можем да се съберем“, обяснява Росица.

Песента и музиката са част от ежедневието на семейството. Пее се и в делник, и в празник. И тази година няма да е изключение.

„Винаги се пее в нашия дом – и в празник, и в делник.Мама Чечи и дядо Митко, който свири на акордеон, и двамата пеят. Те са моите първи учители, предали ми безценната народна песен и музика в едно с всички ценности и възпитание, в българското, нашето, корените, това, което успях да предам и аз на моите по-големи деца Мироана и Димитър. Надявам се и по-малкият ми син Георги да възпитаме така, както и внучка ми Лора.“

Каква е историята на имената

Историята на имената в семейството разкрива силната връзка между поколенията и личния избор. Дамите носят имена на цветя, плодове и природни сили и това е доказателство за живата нишка, която минава през поколенията и ги свързва неразривно.

„Моята история е кратка“, разказва Росица. „Баба ми по бащина линия се казваше Дафина, но на мама Чечи това име не ѝ се понрави, не ѝ легна на сърцето и избра Росица — като росата да съм.“

Името на майка ѝ също носи поетика и традиция: „Баба ми, нейната майка, която харесва това име, я кръщава Черешка. А леля ми, нейната сестра, се казва Иглика.“

Лора – най-дълго чаканото име в семейството

Историята на най-новото попълнение, малката Лора, е може би най-емоционалната. „Мироанка, първородната ми дъщеря, много искаше сестричка. Още като малка ми казваше: ‘Мами, ако е сестричка, ще я пишем ли Лора?’“, разказва ни Росица. Животът обаче поднася две братчета за дъщерята на народната певица, но желанието на Мироана за името Лора остава до момента, в който самата тя става майка.

„Тя се омъжи през 2025 година, а малко по-късно забременя. И дойде моментът нейната мечта да се осъществи — тя самата да роди своята Лора.“

На Цветница народната певица Росица Пейчева пожелава на всички именици „здраве, спокойни и благословени дни, споделени празници и радости!“

Разгледайте всички снимки в Галерията.