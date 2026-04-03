Зюмбюлка и Нарцис - едни от странните имена на хора, които празнуват на Цветница. Всички сме чували за такива от разкази на приятели или пък анекдоти. Тук обаче ви срещаме с истинските хора с красиви, цветни имена. Те имат своите истории, странни случки и празнуват, заедно с още над 300 000 българи. Запознайте се с Маргарит, Жасмина и Фидан!
МАРГАРИТ
На кого си кръстен?
Кръстен съм на дядо ми Маргарит. Името има дълбоки мъжки корени в рода ни (района на Стара Загора и Поморие). Официално името идва от старогръцкото margaritēs (Маргаритис), което означава перла, но етимолозите проследяват произхода му още по-назад до Древна Персия и думата marvârid. В някои културни интерпретации тя се превежда и с красивото "дете на светлината" – метафора, която много ми допада, защото перлата сама по себе си е уловена светлина.
Популярната асоциация с цветето маргаритка и името Маргарита в България е чисто фонетична. Оттам идва и вечната чуденка дали трябва да празнувам на Цветница, или не. Интересен официален факт от Института за български език: Българското име Бисера е директен семантичен превод (калка) на името Маргарита. И двете означават „перла“. Думата „бисер“ е една от малкото останали в езика ни от прабългарите.
Как ти казват на галено?
Името ми е специфично и често хората ме питат как предпочитам да ме наричат. Тези, които не питат, обикновено избират „Марги“, „Маги“ или „Марго“, а много колеги се обръщат към мен директно по фамилия – „Ралев“.
Интересен е „работният“ ми псевдоним. Преди десет години в Лондон местните се затрудняваха много с цялото ми име и трябваше да го съкратя. В опит да ги улесня, започнах да се представям само с първите четири букви - „Марг“. След много въпроси от тяхна страна дали се пише с „К“ накрая, естествено станах Марк. Приех го като знак, тъй като основната ми работа е създаването на брандове и лога (на английски: mark). Днес американските ми клиенти винаги избират „Марк“, докато европейците често предпочитат пълното „Маргарит“, защото може би ценят уникалността на регионалната култура.
Имаш ли някаква странна случка с името?
Като дете го усещах като бреме (кое дете иска да е различно?), но впоследствие осъзнах какво огромно предимство е. Именно името ми събуди интереса към това как се назовават нещата и ме насочи към нейминг услугите (naming) – стратегията, която стои зад името на един бранд, преди да се появи логото. До такава степен, че около 2010 г. с екипа ми направихме най-известният (по това време) блог за нейминг в света.
Случки не липсват. В първи имейли понякога ме бъркат с жена (Маргарита), докато не се видим на живо или не минат още няколко имейла. В български институции са ме питали дали не се казвам... МаргариН. Трансформирах името си в домейн - margar.it, който пазя за бъдещ арт проект. В един момент, на колегите от офиса им стана забавно, че постоянно се обяснявам на някакви хора как нямам имен ден и ми подариха тениска с надпис “Нямам имен ден на Цветница”, която се е случвало да нося за настроение именно на Цветница. Срещал съм информация, че официалният ми имен ден трябва да е на 17 юли (Св. Марина/Маргарита), но народната традиция често „пренася“ празника на Цветница.
Как празнуваш традиционно?
Не го празнувам официално, но никога не е късно да започна. В нашето семейство обаче това винаги е празничен ден, в който се събираме – не заради мен, а защото майка ми е Цвети и празнуваме нея. Цветница е страхотен, позитивен национален празник (лично аз го свързвам със знаковата трансформация в природата) и е чудесен повод да сме заедно!
ЖАСМИНА
На кого си кръстена?
Имам две баби, които се казват Анна. Сестра ми е по-голяма с 5 г. и е кръстена на бабите ми. Аз съм кръстена на дядо ми, лека му пръст - Жечо, който е пример за дълголетие и почина на 92 г.
Имаш ли някаква странна случка с името?
Понеже Анна има празник 3 пъти в годината, пък аз само на цветница, бях Жани, защото ми казват така. Но като махнеш първата буква става Ани и празнувах и на Света Анна.
Как празнуваш традиционно?
Дядо ми е Жечо, аз съм Жасмина. Имам само тази снимка с него - 6 месеци преди да почине. Той кога ли празнуваше имен ден? Май не празнуваше.
ФИДАН
На кого си кръстен?
Кръстен съм на баба ми Фиданка!
Как ти казват на галено?
Всички приятели включително и дечицата ми казват Фидката!
Имаш ли някаква странна случка с името?
Когато се запознавам с някого, ме питат "Как, как?", след което казват, че било страхотно име!
Как празнуваш традиционно?
Винаги съм подготвен да почерпя, но се старая на този ден да отида на църква!