Мънички парченца пластмаса са открити във всичко - от питейна вода до пилешки хапки, ябълки и броколи. Последните проучвания, свързани с тези замърсители, издават тревожни здравословни проблеми.

Как да намалите риска от микропластмаси?

Микропластмасите и нанопластмасите са навсякъде около нас. Миниатюрните парченца са открити във всичко - от питейна вода до храна, която е особено любима на децата. Последните проучвания свързват тези замърсители със сърдечни заболявания, белодробни заболявания и други тревожни здравословни проблеми. Но за съжаление, микропластмасите вече са толкова разпространени, че е почти невъзможно да се избегнат.

Въпреки това експерти, цитирани от NY times дават ценни съвети, как можем да намалим риска.

1. Намалете бутилираната вода... и бирата

Някои изследвания показват, че бутилираната в пластмаса вода може да е сериозен източник на микропластмаси. Докато учените все още проучват колко сериозен е този фактор, едно проучване от 2019 г. на вода и други често консумирани храни и напитки установява, че тя е най-концентрираният източник. Средностатистически човек яде, пие и вдишва между 78 000 и 211 000 микропластмасови частици всяка година. средният брой частици на литър вода е 94. Бирата е на второ място - с 32 частици на литър. Изследването е озаглавено "Консумация на микропластмаси от човека", публикувано в Environmental Science & Technology.

Появяват се все повече доказателства, че бутилираната вода съдържа средно повече микропластмаси от чешмяната. Пиенето навода от пластмасова бутилка може да се замени с бутилка или чаша за многократна употреба от стомана или стъкло.

Снимка: iStock

2. Ползвайте воден филтър, сертифициран от NSF

Американския национален институт по стандартизация има специални препоръки за сертификатите, които могат да улавят микропластмаси. Те са сертифицирани само за намаляване, тъй като филтрите не могат да гарантират пълното им елиминиране.

Малко известен факт обаче е, че повечето филтри за вода, сертифицирани от NSF/ANSI, също съдържат пластмаса. Важно е обаче да не се пуска гореща вода през филтъра и водата да се съхранява хладилник. Причината? Топлината ускорява разграждането на пластмасата. Изследванията показват, че преваряването на чешмяна вода, охлаждането ѝ и последващото ѝ филтриране може да бъде особено ефективно за намаляване на микропластмасите. Но този процес в твърде дълъг и непрактичен за повечето хора, отколкото простото използване на филтър. 7 предмета в кухнята, които трябва да изхвърлим незабавно И не само защото нямаме нужда от тях, но и защото често те вредят на здравето ни