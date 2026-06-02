Коя държава в света е дом на най-красивите жени? Съставен е списък с държави с най-красивите жени, данните са публикувани на уебсайта на World Population Review. Докладът се основава на класации, публикувани през 2025 г. Някои от тях са базирани на броя на жените от различни държави, спечелили международни конкурси за красота, други оценяват жени от кои държави стават знаменитости, а трети използват експертни мнения.

Красотата е понятие, което трудно може да бъде поставено в рамки или сведено до една единствена дефиниция. В най-общия смисъл може да се каже, че всяка жена носи своята красота – независимо от външния ѝ вид. Тя е твърде многопластова и субективна, за да бъде измерена само по външни характеристики.

Истината е, че всеки човек възприема красотата по различен начин. За едни тя се крие в определен цвят на косата или очите, за други – в тена на кожата или в особеностите на фигурата. Трети пък я откриват отвъд външността – в усмивката, добротата, чувството за хумор и начина, по който една жена носи себе си и общува със света.

Всички тези разбирания са напълно валидни, но остават дълбоко лични. Именно затова не съществува универсален стандарт за красота, както и обективен списък с държави, които да се определят като „дом на най-красивите жени“. Красотата винаги остава въпрос на личен поглед, усещане и индивидуален вкус.

Въпреки това хората продължават да се опитват да отговорят на въпроса. Методологията за класиране варира от източник до източник, въпреки че нито една не може да се счита за научна. Уебсайтът, фокусиран върху конкурси за красота, missosology.org, използва може би най-статистическия подход и състави броя точки, които всяка държава е спечелила в международни конкурси за красота (Мис Вселена, Свят, Земя, Международни и Наднационални).

Къде са най-красивите жени в света?

Бразилия, Колумбия и Венецуела

Латиноамериканките са известни по целия свят със своята красота, а фактът, че много от тях живеят в слънчевите тропици, не ги прави по-малко екзотични.

Венецуела се нарежда начело в повечето подобни класации, Бразилия може да се нарече домът на супермодела, както го наричат от World Population Review, (Жизел Бюндхен, Адриана Лима, актрисата Морена Бакарин), а Колумбия е дала на света международно известни красавици като Шакира и София Вергара.

Русия и Украйна

Противно на суровия климат в Русия, красотата на рускините радва с очудваща топлота.

По подобен начин съседна Украйна е родиламножество високи и красиви красавици, не малко от които са били върху страниците на издания като Vogue и Prada.

Франция и Италия

Известна като земя на любов, романтика и поезия, Франция е дом на много красиви жени, като например легендарно секси актрисите Брижит Бардо, Катрин Деньов и Марион Котияр.

Подобно на Франция, Италия е известна както със своята кухня, така и с привидно безкрайния си запас от силни, страстни и жизнерадостни жени, включително зашеметяващите Моника Белучи, София Лорен и Изабела Роселини.

Съединените щати, Турция и Швеция

Съединените щати са дом на красиви жени със зашеметяващ набор от етноси и националности. Каквито и черти да смята човек за красиви, Америка е почти гарантирано да има изобилие от жени, които имат всичко.

Може би една от най-големите тайни на Турция е, че тази евразийска страна е богата на красиви жени.

И накрая, макар че не всички шведски жени отговарят на стереотипа за руса коса и сини очи, те са безспорно красиви, както се вижда от примери, включително ранната филмова звезда Ингрид Бергман, певицата Тове Ло и актрисата Малин Акерман.

В класацията побеждава Колумбия. В нея са отчетени и гласовете, подадени във форума Reddit.

В челната петица са включени още Полша, Гърция, Чехия и Русия.

Жените от Венецуела, Албания и Испания са обявени за най-непривлекателни.

По-рано беше съобщено, че Австралия, Бразилия и Гърция оглавяват класацията на World Population Review за най-развратните страни в света. Чили, Нова Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Тайланд и Южна Африка също са в челната десетка.