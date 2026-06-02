След раздялата си с Пике, Шакира насочи още повече енергията си към музикалната кариера и новите творчески проекти. Резултатът беше албумът Las Mujeres Ya No Lloran, който затвърди международния ѝ успех и отново я постави сред най-влиятелните имена на световната музикална сцена, съобщава Hola.

В разговор с "The Times", обичаната певица споделя откровено как връзката ѝ с Пике е повлияла на живота ѝ. Тя признава, че изпитва признателност към него, тъй като е баща на децата им и защото преживяното заедно е допринесло да се превърне в жената и майката, която е днес. Изпълнителката определя раздялата като един от най-тежките периоди в живота си. По думите ѝ най-болезнено е било да приеме края на мечтата си за сплотено семейство. Тя споделя, че е преживяла болезнено разпадането на семейния модел, който е искала да запази завинаги.

Изпитанията, които са я направили по-силна

Въпреки трудностите, Шакира е убедена, че изпитанията са я направили по-устойчива и по-силна. Според нея именно тежките моменти помагат на човек да открие вътрешната си сила и да оцени подкрепата на хората около себе си. Паралелно с личните сътресения певицата е преминала и през други сериозни предизвикателства – здравословните проблеми на баща ѝ, както и продължилото години данъчно разследване в Испания, което впоследствие приключи благоприятно за нея.

„Животът понякога поднася трудни изпитания, но същевременно е и прекрасен“, споделя тя. Шакира казва, че е благодарна както за щастливите моменти, така и за болезнените преживявания, защото именно те са ѝ дали важни житейски уроци. В интервюто изпълнителката коментира и темата за любовния си живот.

След раздялата с Пике името ѝ неведнъж беше свързвано с различни известни личности, но нито една от тези информации не получи официално потвърждение. По думите ѝ в момента романтичните отношения не са сред приоритетите ѝ. Тя е изцяло съсредоточена върху децата си и професионалните си ангажименти. Шакира признава, че никога досега не е била толкова отдадена на работата си и че се чувства добре и в собствената си компания.