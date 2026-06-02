В свят, в който славата често идва с „бляскави“ видеа и социални мрежи, Нургюл Салимова избра различен път към успеха - тих, последователен и изпълнен с концентрация. Днес тя е едно от най-разпознаваемите лица у нас и доказателство, че талантът, съчетан с дисциплина, може да изведе едно малко момиче до световния елит на шахмата.

Постиженията на Нургюл са огромни – тя е европейска клубна и отборна шампионка при жените (2023) и втора за Световната купа по шах (2023). През 2017 г. става шампион на България по шахмат при жените и ФИДЕ майстор - звание, присъждано от Международната федерация по шахмат. А от 2019 г. вече е носител и на най-високата титла - гросмайстор.

Семейството – първият учител по шах

Родена на 2 юни 2003 г. в село Крепча, област Търговище, Нургюл открива магията на шаха още като дете. Любовта към играта идва от семейството - първите уроци получава от своя дядо и баща, а скоро талантът ѝ започва да се откроява.

Още на петгодишна възраст печели първите титли, а след това се превръща в многократна шампионка на България в различните възрастови групи.

Но историята на Нургюл не е просто разказ за спортни победи. Тя е история за момиче, което успява да остане земно и естествено въпреки световното признание. Докато мнозина я определят като феномен, самата тя предпочита да говори за постоянство, работа и любов към играта. В свои интервюта признава, че шахът е неразделна част от живота ѝ и че винаги е вярвала в големите си цели.

Успехи и признания

Лятото на 2023 година се превръща в повратен момент за кариерата на Нургюл. На Световната купа по шахмат за жени в Баку тя достига до финала и печели сребърен медал – най-големия успех в кариерата ѝ до този момент. Тя впечатлява шахматния свят с уверената си игра и елиминира редица фаворитки, превръщайки се в една от сензациите на турнира.

В момента тя участва в Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия, където отново жъне успехи.

Постиженията на Нургюл винаги предизвиква вълна от гордост в България. Социалните мрежи се изпълват с поздравления, а хиляди фенове следят всяка нейна проява.

Увереност и вътрешна сила

Извън шахматните победи Нургюл е един балансиран и амбициозен млад човек. Тя продължава образованието си в специалност „Маркетинг“, показвайки, че спортът и личностното развитие могат да вървят ръка за ръка.

Доста е активна в социалните мрежи, където често споделя свои снимки - в компанията на приятели и от пътешествия до екзотични дестинации. По всичко изглежда, че е и почитател на модата – на много от кадрите тя позира в стилни облекла и елегантни вечерни рокли.