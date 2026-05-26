Синът на Михаил Белчев, Константин, стана баща на момченце. Това съобщи съпругата на покойния музикант Кристина Белчева. Големият български певец, композитор, поет, сценарист и режисьор не успя да дочака първородното си внуче с малко повече от месец, напускайки този свят на 79-годишна възраст на 6 април 2026 г.

Синът му обаче ще пази спомена за него жив и в негова чест е избрал да кръсти първородното си дете на своя знаменит баща – Михаил, съобщава БГ радио.

Константин Белчев, който е единствено дете за Михаил и Кристина Белчеви, се ожени за своята избраница Кристина Пламенова през септември 2025 година. Сред звездните гости на сватбата са дует „Ритон“, братя Аргирови и Евгени Минчев.

Снимка: Facebook

29-годишният Константин следва стъпките на баща си и също е музикант, въпреки че завършва Варненския свободен университет със специалност „Защита и управление на националната сигурност”. Двамата с баща си работят в изключителен синхрон. „Когато Косьо има някаква идея, той задължително я споделя с баща си и иска съвет. Мишо го изслушва, след което пише текста към мелодията.

Самият Константин е споделял, че винаги се е чувствал обичано и обгрижвано дете. „Усещането е само и единствено любов. Никой от нас не може без другия“, заявявал е той.

Снимка: Facebook

Михаил и Кристина подкрепят сина си не само в професионалния му път, но и в личен план. Те са изключително близки с избраницата на Косьо, с която той сключи брак в края на 2025 година.

Вижте какво споделя Михаил Белчев в едно от последните си тв интервюта пред bTV: