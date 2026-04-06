Единственият син на поета и композитор Михаил Белчев върви уверено по неговите стъпки в музиката. Приживе, баща му твори заедно с него добър баланс песни и видеоклипове.

Да пее за любов не е никак чуждо за Константин Белчев. От баща си той има ярък личен пример колко силни и докосващи могат да бъдат думите, придружени от ноти. Дебютният му албум се казва "Свръхдоза любов". Богдана Карадочева и Стефан Димитров са едни от първите, които харесват творенията на Константин и го подкрепят в дебюта му.

Последните думи на Константин Белчев преди баща му да си отиде

"ТАТЕ! ВЕЛИК СИ!" - това пише във Фейсбук синът на талантливия Михаил Белчев по повод премиерата на книгата му "Ти ме повика, живот".

Автобиографията проследява поетичните и житейски пътешествия на барда с честно сърце, неговите мечтателни полети, творческите търсения и човешките съдби, до които се е докоснал по пътя си.

"Благодаря! Всеки човек винаги има от кого да поиска прошка и на кого да благодари. Аз благодаря на всички, които ме обичаха и обичат в този живот. На всички, които ценят това, което съм изпял и написал. На всички, които аплодират песните ми, присъствието ми на сцената и в живота. На всички, които четат и съпреживяват мъжките ми видения - на всички, които ще съпреживеят моя живот тук, в тази книга. И благодаря на майка и татко, че ме възпитаха в обич и родолюбие, на Криси и Косьо за любовта и на Бог за всичко, с което ме е дарил!" - споделя тогава покойният поет и композитор.

Книгата разказва за дните му в хор "Бодра смяна" и първите отличия на фестивала "Златният Орфей" през пътешествията му по света и заслужените награди до неостаряващата любов към неговата муза Кристина и бащинската гордост от сина му Константин.

Животът го повика. А сега и смъртта!

