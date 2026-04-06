Примата на българската поп музика Лили Иванова е една от многото личности в творческите среди, които дълбоко страдат за загубата на Михаил Белчев. Певецът, поет и композитор почина по-рано днес, на 79-годишна възраст.

Естрадната певица остави в социалните мрежи кратко, но изключително емоционлано послание. „Скъпи приятелю, почивай в мир! Поклон пред големия български поет, композитор и певец Михаил Белчев! Твоето творчество остава вечно!“

Лили Иванова е една от многото изявените български изпълнители, с които Христо Белчев е работил през годините. Сред тях се открояват имената на Маргарита Хранова, Орлин Горанов, Йорданка Христова, дует „Ритон“, групите ФСБ, „Сигнал“, и „Тоника СВ“. Той е „обличал“ мелодиите им в красиви думи, чиито послания ще останат вечни.

Белчев е написал едни от най-красивите стихове за голямата българска певица. Той е автор на текстовете към песни като „Готови ли сте за Любов?“, „Дали за теб съм пак онази същата“, "Не всичко е пари, приятелю" (1995 г.), „Обич“ (1984 г.), "По жътва" (1982 г.), "Признание" (1983 г.).



Особено специална за самия Михаил Белчев се превръща песента „Самота”, изпълнена от Лили Иванова през 1982 г. на конкурса "Златния Орфей". Бъдещата тогава съпруга на поета - 23-годишната Кристина, чува песента по радиото и думите изключително силно я докосват. В този момент тя си задава въпроса къде са тези сантиментални мъже, които пишат толкова красиво.

И само броени дни по-късно тя среща автора на емоционалния текст. И остава с него завинаги – буквално, до края на живота му.

Нека си припомним красивия стих „Самота“ – една малка част от вдъхновяващото творчество на Михаил Белчев.

Всяка твоя болка

преживях и аз до теб.

Всяка твоя радост

грееше във мен.

Твоя сянка бях,

но разбрах едва сега -

щом вратата хлопна,

колко съм сама.

Всяка твоя мисъл

аз разбирах и мълчах,

ала днес, че си отиваш,

да усетя не успях.

Бях щастлива с теб,

живях за теб

и дишах с теб.

Всяка твоя стъпка

за мен бе тих,

вълшебен звук в съня.

Днес къде си ти -

не знае никой

и не казва.

Питах ветровете,

дали са срещали в света

един човек на път,

един човек без дом.