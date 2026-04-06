Йорданка Христова - една от иконите на българска поп и естрадна музика певица, отдаде почит към паметта на певеца, композитор и поет Михаил Белчев, който почина на 79-годишна възраст.

Негови песни са част от репертоара на едни от най-изявените български изпълнители, сред които именно Йорданка Христова, Лили Иванова, Васил Найденов, Георги Христов, Маргарита Хранова, Орлин Горанов, дует „Ритон“, братя Аргирови, както и групите ФСБ, „Сигнал“, „Тоника“ и „Тоника СВ“.

"Скъпи мой, каквото и да кажа ще е малко…, но не мога да не ти благодаря за виртуозните текстове, които ни подари. Благодаря ти за приятелството, за скромността, за деликатността, за красотата на поетичната ти душа!", написа Христова във Фейсбук профила си.

Снимка: Facebook/@Йорданка Христова / Yordanka Hristova

"Ще ни липсваш неописуемо, а сянката ти в стената остава да стои красиво във вечността!", написа още прочутата певица в социалната мрежа.

Михаил Белчев е автор на текста на песента „Ще продължавам да пея“ на Йорданка Христова.

В творческата си биография Михаил Белчев има над 1000 стихове за песни, няколко стихосбирки, три дългосвирещи плочи, издадени от „Балкантон“, десетки награди от наши и международни конкурси. Почти няма български изпълнител, който да не е пял песен по негов текст.