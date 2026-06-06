Поп сензацията Тейлър Суифт и Травис Келси отново привлякоха вниманието на медиите, след като се появи информация, че двамата подготвят сватбата си на едно от най-емблематичните места в Ню Йорк – Madison Square Garden. Според публикации в американските медии церемонията е планирана за началото на юли и може да се превърне в едно от най-обсъжданите светски събития на годината.

Сватба в сърцето на Манхатън и с тайни гости

По информация на източници, цитирани от Page Six, двойката е избрала известната арена в сърцето на Манхатън заради възможностите за сигурност и дискретност. Става ясно, че гостите ще бъдат транспортирани със специално организиран транспорт, а детайлите около събитието се пазят в строга тайна. Спекулациите сочат, че сватбата може да се състои на 3 юли – в навечерието на празненствата по случай Деня на независимостта на САЩ. Изборът на датата не е случаен, тъй като Ню Йорк ще бъде домакин на редица мащабни събития през същия период, включително чествания, свързани с 250-годишнината от създаването на страната.

Сред имената, които се споменават като потенциални гости, са редица знаменитости от музикалната и филмовата индустрия. Според медийни публикации покани са получили личности като Ед Шийрън, Селена Гомес и Джиди Хадид. Въпреки множеството спекулации, нито Тейлър Суифт, нито Травис Келси са потвърдили официално мястото и датата на сватбата. През последните месеци около предстоящото събитие се появиха различни слухове, включително твърдения, че двойката обмисля церемония в щата Род Айлънд. Последните публикации обаче насочват вниманието към Манхатън и емблематичната спортна и концертна арена.

Снимка: Reuters

Любовната история на Тейлър Суифт и Травис Келси започна през 2023 г., а през август 2025 г. двамата обявиха годежа си. Оттогава връзката им е сред най-коментираните в световния шоубизнес, а всяка нова подробност около бъдещата им сватба предизвиква огромен интерес сред фенове и медии