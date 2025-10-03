След като поп дивата Тейлър Суифт и футболната звезда Травис Келси обявиха годежа си през август 2025 г., феновете нямат търпение да разберат всички подробности за сватбата на годината. Изглежда, че част от звездната програма вече е ясна, и тя е повече от вълнуваща!

В скорошно интервю за Hits Radio Breakfast Show във Великобритания, Тейлър, която промотира новия си албум The Life of a Showgirl, беше попитана дали нейният дългогодишен приятел, Ед Шийрън, ще пее на сватбеното тържество.

„Ще ми бъде трудно да го спра“, отговаря тя.

35-годишната звезда не остави никакво съмнение, че Ед Шийрън е най-вероятният кандидат за микрофона на специалното събитие, сочи People.

Снимка: Getty Images

„Ед знае какво искат хората и умее да им го даде. Това е забавното в нашето приятелство – и двамата обожаваме да пишем и да пеем. Не е трудно да накараш никого от нас да пее на сцена“, разказва тя.

Самият годеник, 35-годишният Травис Келси, също намекна за бъдещата музикална програма в своя подкаст. Той каза, че двамата с Телър са от хората, които обичат живата музика.

Приятелство, което започна на турне

Снимка: Instagram/Getty Images

В интервюто Суифт разказа и за специалната връзка с 34-годишния Шийрън, която датира от 2012 г., когато той е бил подгряващ изпълнител на нейното турне Red.

„Видях го миналия уикенд на сватбата на една от нашите най-добри приятели – Селена Гомез и Бени Бланко" сподели Тейлър.

Именно тогава заедно с Ед Шийрън си говорят за момента, в който певеца излиза на сцената с Тейлър. Когато двамата са заедно, сцената напълно се променя. Те определят случващото се като някакво „странно сливане на умовете“.

„Винаги сме го имали и винаги ще го имаме“, каза тя.

Тейлър Суифт и Травис Келси

Историята на Тейлър Суифт и Травис Келси е един от най-горещите романси в последните години. Всичко започва през юли 2023 г., когато Травис привлича вниманието, като посещава концерт на Тейлър и се опитва да ѝ подари гривна с телефонния си номер. Само два месеца по-късно, през септември 2023 г., слуховете за връзка се засилват, когато певицата за първи път е забелязана да подкрепя Травис на мач на Kansas City Chiefs. Двойката публично потвърждава романса си през октомври 2023 г., когато са заснети ръка за ръка на следпарти на Saturday Night Live, а в края на годината Тейлър за първи път говори открито за отношенията им. След като през юни 2024 г. връзката им става официална в социалните мрежи, през 2025 г. те вече се появяват заедно на червения килим. Кулминацията настъпва през август 2025 г., когато обявяват своя годеж, като според бащата на Келси, романтичното предложение е било направено малко по-рано същия месец, в градина в родния му Мисури.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK