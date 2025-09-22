Тейлър Суифт подготвя изненада за своите фенове - новият ѝ албум „The Life of a Showgirl“ ще излезе на 3 октомври, а заедно с него и специален филм, озаглавен „Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl“, който ще се прожектира ексклузивно в кината в САЩ от 3 до 5 октомври.

Новината беше официално потвърдена в петък, като феновете веднага отбелязаха, че това напомня на емблематичните партита, които Суифт организираше в ранните години на кариерата си. Сега обаче събитието прераства в пълноценно киноизживяване. Според източници, във филма ще бъде включена и премиера на първия видеоклип към водещия сингъл от албума – „The Fate of Ophelia“. Лентата ще бъде с продължителност малко под час и половина и ще включва:

Кадри зад кулисите от заснемането на видеото към „Ophelia“,

Официални текстови видеа към други песни от албума „Showgirl“,

Прожекциите ще се състоят само в рамките на три дни - от 3 до 5 октомври, в кината на веригите AMC Theaters, Cinemark и Regal. Билети ще могат да се закупят онлайн чрез платформата Fandango.

Тейлър Суифт загатна за новия си проект още през август, по време на участие в подкаста “New Heights” - воден от тогавашния ѝ приятел Травис Келси, звезда от NFL. Само 13 дни след това двамата обявиха годежа си – събитие, което феновете не смятат за случайно съвпадение. Почитателите очакват с нетърпение премиерата както на албума, така и на филма, които обещават да дадат нова посока в артистичния път на Суифт и да задълбочат връзката ѝ с феновете чрез музика, визия и лични истории.

