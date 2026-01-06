През 2026 г. луната ни води през древен календар от символи, сезонни преходи и вътрешни трансформации. Всяко пълнолуние носи свое име, вдъхновено от природата и старите предания, и разкрива различна енергия - от заземяващата Вълча суперлуна в началото на годината до най-ярката Студена луна навръх Коледа.

Ето кога са всички пълнолуния през 2026 г. и какво ни подсказва всяко от тях.

Пълнолуния през 2026 г.

3 януари: Вълча луна

Първото пълнолуние за годината е и суперлуна, с което започва 2026 г. с изключително голямо и изключително ярко пълнолуние – макар че е четвъртата суперлуна подред след пълнолунията през октомври, ноември и декември 2025 г.

Вълчата Луна бележи време за повторно свързване с вътрешната осъзнатост и личната истина. Като суперлуна, нейната енергия се усеща особено непосредствена и заземяваща, подканвайки към по-дълбоко размишление върху устойчивостта, интуицията и невидимата сила, която ни пренася през трудни периоди. Ритуалите, практикувани под тази луна, често се фокусират върху слушането, а не върху действието, създавайки пространство за прозрение, което да излезе наяве чрез медитация, молитва или тихо съзерцание.

1 февруари: Снежна луна

Второто пълнолуние за годината и за сезона традиционно се свързва в Северното полукълбо с най-студените и снежни нощи.

Това е момент за пречистване и обновление. Нейното нежно сияние насърчава практики, които изчистват ума и сърцето от стари тежести и емоционални остатъци. Спокойното присъствие на тази луна ни напомня, че самата тишина има стойност. В тишината на зимните нощи ще намираме време за размисъл, за да се освободим от това, което вече не ни служи, и да приветстваме новите възможности, които ни предстоят. Снежната луна насърчава мира в простотата, красотата в тихите моменти и постоянното обновление, което следва замисления размисъл.

Снимка: istockphoto.com

3 март: Червеева луна

Червеевата Луна носи единственото пълно лунно затъмнение „кървава луна“ за годината рано на 3 март в Северна Америка, като пълнотата ще продължи 58 минути. Името ѝ идва от земните червеи, които се появяват, когато замръзналата земя омекне, възстановявайки движението на почвата и приветствайки завръщането на птиците и новия живот. Заедно, пълнолунието и затъмнението отразяват мощен момент, когато природният свят започва да се пробужда.

Червеевата Луна се появява в дните преди пролетното равноденствие, което настъпва по-късно през март, и носи енергия на подготовка и растеж. Докато равноденствието бележи формалния баланс на светлината и тъмнината, това затъмнено пълнолуние сигнализира, че значима промяна вече е в ход под повърхността, често преди да е напълно видима.

Традиционно, тази лунна фаза подкрепя ритуали, съсредоточени върху новото начало и определяне на цели. По време на пълно лунно затъмнение, практиките за освобождаване и трансформация стават особено значими. Засяването на семена, независимо дали в земята или във вътрешния живот, се съгласува естествено със символиката на Червеевата Луна, докато съзнателното освобождаване от стари модели отразява поканата на затъмнението да изчисти това, което вече не ни служи.

1 април: Розова луна

Първото пълнолуние на пролетта, Розовата луна, предвещава по-дълги вечери и първия цъфтеж на сезонните диви цветя в Северното полукълбо.

Розовата Луна е тясно свързана с обновлението, любовта и красотата във всичките ѝ форми. През 2026 г. тази луна се появява по време на Великденския сезон, време, традиционно свързано с възкресението, надеждата и духовното обновление. Заедно тези енергии канят към размисъл върху прераждането не само в естествения свят, но и в сърцето и духа.

Ритуалите под Розовата Луна често се фокусират върху грижата за себе си, обичта и емоционалната откритост. Независимо дали празнуваме ново начало, задълбочаваме взаимоотношения или просто приветстваме завръщането на светлината и цвета, Розовата Луна служи като напомняне за цикличната красота на природата и нашата собствена способност да започнем отново.

Снимка: Canva

1 май: Цветна луна

Цветната луна бележи пика на пролетта, изгрявайки, когато цветовете са в най-добрата си форма и установявайки рядко второ пълнолуние по-късно през месеца.

Цветната Луна се свързва с благодарност, обновление и разцвета на живота. Тя ни подканва да признаем даровете, които сме получили, и усилията, които са ни довели до тази точка. Под нейната светлина вниманието естествено се насочва към признателност както за изобилието на земята, така и за формите на просперитет, креативност и връзка, които нарастват в нашия собствен живот.

31 май: Синя луна

Второто пълнолуние през май и първата Синя Луна от 19 август 2024 г. насам, тази месечна Синя Луна - определена като второто пълнолуние в рамките на един календарен месец - е също микролуна, противоположна на суперлуна.

Тази Луна ни кара да размислим върху това, което е надхвърлило очакванията ни и какво може да бъде признато или освободено. Като микролуна, нейното влияние насърчава проницателността, а не неотложността, като ни кара да наблюдаваме внимателно, преди да действаме. Това е подходящо време да прегледате целите си, поставени по-рано през пролетта.

29 юни: Ягодова луна

Първото пълнолуние на лятото и още една микролуна, Ягодовата Луна ще изглежда малко по-малка и по-слаба, защото Луната е по-далеч от Земята.

Ягодовата Луна се свързва с благодарност, удовлетворение и признание за добре положените усилия. Събирането с любими хора, споделянето на ястия, вдъхновени от сезонното изобилие, и почитането на прости удоволствия естествено се съчетават със спокойната енергия на тази луна.

Тази лунна фаза ни насърчава да се наслаждаваме на настоящия момент, като същевременно си поставяме нови цели за просперитет с настъпването на лятото.

Снимка: Canva

29 юли: Еленова луна

Друга микролуна и второ пълнолуние на лятото, юлската Еленова луна е кръстена на времето, когато мъжките елени развиват нови рога.

В духовен план, тя се свързва с устойчивост, амбиция и личностно развитие. Еленовата луна ни кани да размислим върху начините, по които развиваме собствената си сила, независимо дали физически или духовно. Ритуалите, практикувани под тази луна, често се фокусират върху издръжливостта и увереността, необходими за постигане на траен напредък.

Практики, които можете да упражнявате в този период са например разтягане, ходене или йога. Тези ритуали отразяват постепенното укрепване, наблюдавано в природата, насърчавайки баланса и стабилността. Тази луна подкрепя замислената оценка на целите и решителността, необходима за продължаване на преследването им.

28 август: Есетрова луна

Луната на есетрата съвпада с много дълбоко частично лунно затъмнение, което оставя около 96% от лунния диск в сянката на Земята.

Ритуалите под тази луна често се съсредоточават върху признанието и проницателността, насърчавайки размисъл върху формите на изобилие, които поддържат ежедневието, независимо дали са материални, емоционални или духовни.

Времето, прекарано под Луната на Есетрата, може да включва нежно размишление, медитация или прости моменти на тишина, които почитат земните ритми. Затъмнението подчертава важността на баланса и целенасочената грижа, напомняйки ни, че истинското изобилие се поддържа чрез осъзнатост, отговорност и уважение към това, което ни подхранва. Тази лунна фаза предлага момент да осъзнаем какво е събрано, да благодарим и да продължим напред със смирение, докато сезоните започват да се променят.

26 септември: Жътвена луна

Това е първото пълнолуние на есента, изгряващо няколко дни след есенното равноденствие и светещо близо до златния Сатурн във вечерното небе.

Тази луна носи допълнително време за размисъл относно собствените ни постижения. Ритуалите под тази лунна фаза често се фокусират върху празнуване на постигнатото, благодарност за подкрепата и препитанието и подготовка за предстоящия сезон на интроспекция и почивка.

Практиките по време на Жътвената луна могат да включват водене на дневник за важни събития и научени уроци, събиране с близки или просто отделяне на момент за благодарност сред природата. Нейният топъл и нежен блясък подкрепя както шумното празнуване, така и тихия размисъл, напомняйки ни, че реколтата не е само в нивите, но и в преживяванията, взаимоотношенията и вътрешния растеж.

Снимка: iStock

26 октомври: Луната на ловеца

Луната на ловеца е второто пълнолуние на есента, традиционно осветяващо лов след жътва и дълги есенни нощи.

Луната на ловеца ни подканва да размислим върху постигнатото и върху това, което все още изисква внимание, преди да настъпят по-бавните зимни месеци. Ритуалите под тази луна често наблягат на осъзнатото прочистване, освобождаването от това, което вече не ни служи, и освобождаването на място за това, с което възнамеряваме да продължим напред. Това е момент да си припомним постиженията, да признаем научените уроци и да си поставим цели за следващите месеци.

24 ноември: Суперлуна на бобъра

Луната на бобъра е ярка Суперлуна в края на есента и втората за годината, кръстена на сезона, когато бобрите се подготвят за зимата.

Тя се свързва със заземеност, находчивост и обмислени намерение. Като Суперлуна, нейната енергия се усеща особено благоприятна за укрепване на основите и грижа за това, което ни поддържа. Прекарването на време в тих размисъл, подкрепа на хората или молитва под сиянието на тази Суперлуна насърчава дълбоко чувство за готовност, баланс и вътрешно спокойствие с наближаването на зимата.

24 декември: Студена Суперлуна

Студената Луна е Суперлуна в навечерието на Коледа и най-близкото пълнолуние до Земята от 2019 г. насам, което я прави най-голямото и най-ярко лунно шоу за годината.

Тя се свързва с интроспекция, освобождаване и обновление. Постоянната ѝ светлина се усеща особено озаряваща, насърчавайки преглед на изминалата година. Ритуалите под Студената луна често се съсредоточават върху освобождаването и размисъла. Записването на това, което вече не ни служи, отправянето на молитви за благодарност или прекарването на време в съзерцание позволява на ума и духа да се успокоят.

Снимка: Canva

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER