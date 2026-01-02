2026 година е астрологически богата на събития! Три ретроградни движения на Меркурий ще хвърлят тласък върху пътуванията, комуникацията и технологиите, докато ретроградна Венера ще причини хаос в любовния ви живот. Външните планети пък ще осигурят някои фини и същевременно значителни промени през годината, включително завръщането на Сатурн.

Планирайте стратегически годината си. Добра идея е да планирате големите си ваканции след ретроградния Меркурий, за да избегнете нежелани забавяния при пътуване. Това лято носи космически късмет, така че е подходящ момент да поемате рискове и да правите големи стъпки. И не се изненадвайте, ако видите бившия ви партньор да ви търси по време на ретроградната Венера в края на годината!

Ретрограден Меркурий през 2026 г.

Дати:

26 февруари - 20 март: Ретрограден Меркурий в Риби

29 юни - 23 юли: Меркурий ретрограден в Рак

24 октомври - 13 ноември: Ретрограден Меркурий в Скорпион

Дори и да сте пълен начинаещ в астрологията, вероятно сте чували за ретроградния Меркурий. Това събитие, което се случва три пъти годишно, се е превърнало в истински социален феномен, но не е всъщност не е чак толкова страшно събитие.

Вярно е, че когато Меркурий е ретрограден, всички области от живота, които той управлява – като комуникацията, технологиите и пътуванията – леко се объркват. Тези рискове обаче могат да бъдат смекчени, като си отделите допълнително време, когато пътувате, препрочетете внимателно всички договори и се уверите, че клюкарствате на живо с приятелки, а не чрез съобщения.

Ретроградна Венера през 2026 г.

Дата: 3 октомври - 13 ноември: Ретроградна Венера в Скорпион и Везни

Ретроградната Венера се случва веднъж на около 18 месеца, така че не всяка година включва това астрологическо събитие. През 2026 г. обаче това се случва. Точно както ретроградният Меркурий, ретроградната Венера е период от време, когато всичко, което Венера управлява – включително любовта, удоволствието и парите – може да стане малко нестабилно.

Това е период от време, в който може да получите вест от бившия си, да се разделите с партньора си или да изразходвате бюджета си за импулсивни покупки. Подобен съвет важи: Живейте бавно и спокойно и можете да избегнете най-лошото. Например, ако се скарате с партньора си, не се разделяйте веднага! Вместо това, си дайте време и пространство да се успокоите и след това обсъдете проблема спокойно.

Ретрограден Юпитер през 2026 г.

Дати:

11 ноември 2025 г. - 11 март 2026 г.

13 декември 2026 г. - 13 март 2027 г.

Юпитер управлява разширяване, учене, ценности, убеждения и социални перспективи. Когато е ретрограден, фокусът се обръща навътре: преоценка на убежденията, духовните и емоционалните ценности, семейните отношения и дълбоките лични нужди.

Този период може да се усеща като емоционално преразглеждане на това какво истински ни носи сигурност и щастие, а не просто комфорт.

Ретрограден Сатурн през 2026 г.

Дати: 26 юли - 10 декември

Сатурн е свързан с дисциплината, отговорностите, ограниченията, структурата и зрелостта. При ретроградност може да се наблюдава вътрешно преосмисляне на дългосрочни цели, граници и лични отговорности. Кармичният кръг

Този период изисква повече обмисляне за това как да организирате живота си, какво значи по-зряло поведение или как да се грижите за себе си и останалите.

Ретрограден Уран през 2026 г.

Дати:

6 септември 2025 г. - 4 февруари 2026 г.

10 септември 2026 г. - 8 февруари 2027 г.

Уран е планетата на промени, иновации, свобода и неочакваност. Когато е ретрограден - както през първите дни на 2026 г. и по-късно в Близнаци - може да доведе до вътрешни промени, нужда от проявление на истинската индивидуалност и преосмисляне на личните свободи.

Освен това носи със себе си тревожност за следване на „очакванията“ на другите и желание за различни начини на живот може да се засили.

Ретрограден Нептун през 2026 г.

Дати: 7 юли - 12 декември

Нептун управлява интуицията, мечтите, духовността и идеализма.

Когато е ретрограден, хората може да се чувстват по-объркани, замечтани, чувствителни или склонни да размишляват върху смисъла на живота и връзките си.

Може да има повече размиване на граници между реалността и фантазията. Важно е да останем здраво стъпили на земята.

Ретрограден Плутон през 2026 г.

Дати: 6 май - 16 декември

Плутон е символ на трансформация, подсъзнание, власт и дълбоки промени. По време на ретроградността му, вътрешните трансформации, скрити мотивации и старите модели на поведение могат да излязат на повърхността и да бъдат преосмислени.

Това може да се усеща като силно психическо натоварване, нужда от изчистване на стари травми или освобождаване от модели, които вече не служат.

Външните планети през 2026 г.

Дати:

26 януари: Нептун влиза в Овен

13 февруари: Сатурн влиза в Овен

25 април: Уран влиза в Близнаци

30 юни: Юпитер влиза в Лъв

Въпреки че 2026 г. е сравнително стандартна година по отношение на ретрограден Меркурий, новолуния и пълнолуния, виждаме много космически действия на външните планети. Тези планети понякога се наричат ​​„планети на поколенията“, защото се движат по-бавно от вътрешните планети, като им отнемат няколко години, за да преминат през един знак.

На 26 януари Нептун, планетата на мечтите и илюзиите, навлиза в Овен, където ще остане до 2038 г. Нещата може да не се почувстват много по-различни веднага, но следващите 12 години ще донесат фини, но мощни промени. С Нептун в смелия огнен знак Овен, всички ще бъдем призовани да подкрепим думите си с действия. Не е достатъчно да говорим, трябва и да вървим по пътя.

На 13 февруари Сатурн навлиза в Овен, където ще остане до 2028 г. Сатурн е планетата на предизвикателствата, структурата и ограниченията и с него в Овен ще бъдем по-наясно с противопоставянето между импулса и отговорността. Родените, когато Сатурн за последно е бил в Овен (7 април 1996 г. - 9 юни 1998 г. и 25 октомври 1998 г. - 28 февруари 1999 г.), също ще започнат своето Завръщане на Сатурн, астрологично съзряване, което ви отвежда в космическа зрялост. Честито!

На 25 април Уран, планетата на внезапните промени, технологиите и иновациите, навлиза в Близнаци, знака на комуникацията, където ще остане до 2032 г. Подобно на Нептун в Овен, този транзит сигнализира за мощни промени във времето, а не за незабавни ефекти. През следващите шест години можем да очакваме големи технологични промени, особено свързани с комуникацията, като например социалните мрежи.

На 30 юни Юпитер навлиза в Лъв, носейки ни доза космически късмет. Юпитер е планетата на растежа и изобилието и е наричан „Великият благодетел“, защото кара хората да се случват добри неща. Когато е в Лъв, всички неща, свързани с Лъв – като креативност, слава, забавление и щедрост – получават малък космически тласък. Юпитер ще премине в Дева на 25 юли 2027 г., така че не забравяйте да се насладите на лятото на 2026 г. – лятото на 2027 г. ще се усеща много различно.

