Черната луна Лилит е един от най-мистичните и силни астрологични архетипи. Тя не е планета, а астрономическа точка, свързана с най-отдалечената позиция на Луната спрямо Земята. В астрологията Лилит символизира потиснатите желания, непризнатата истина, бунта срещу ограниченията и нуждата от пълна вътрешна свобода. През новата 2026 година, тя ще остане в Стрелец до 14 септември - ето как това ще ни повлияе.

Когато Черната Луна Лилит преминава през знака Стрелец, фокусът се измества към теми като истина, вяра, свобода на мисълта, морал и разширяване на хоризонтите.

Какво символизира Черната Луна Лилит

Лилит олицетворява онази част от нас, която отказва да се подчинява. Това са нашите инстинкти, скрити страхове и дълбоки убеждения, които често сме принудени да прикриваме, за да се впишем в обществото. Тя показва къде се чувстваме засрамени, ограничени или отхвърлени – и ни подтиква да си върнем силата именно там.

Лилит не търси комфорт. Тя търси истина, дори когато тя е неудобна.

Значението на Лилит в Стрелец

Стрелец е знакът на философията, пътешествията, духовното търсене и големите житейски въпроси. Когато Лилит се намира в този знак, тя изкарва на повърхността конфликтите, свързани с вярванията ни – религиозни, морални, културни или лични.

Този период може да разкрие:

Чувство, че чужди правила са ни били налагани.

Съмнения в авторитети, учения или системи.

Силна нужда да изразим собствената си истина.

Лилит в Стрелец не приема догми. Тя изисква личен опит и вътрешна честност.

Как може да се прояви това влияние

Под влиянието на Черната Луна Лилит в Стрелец много хора усещат силен импулс да:

Променят мирогледа си.

Напуснат ограничаваща среда.

Изкажат истини, които дълго са премълчавали.

Търсят смисъл отвъд материалното.

Възможни са и крайности – фанатичност, морални конфликти или бягство от отговорност в името на „свободата“. Балансът идва чрез осъзнаване и уважение към различните гледни точки. Препоръчително е да прекарвате повече време насаме със себе си, за да опознаете вътрешните си потребности.

Ако Лилит е в Стрелец в рождената ви карта

Хората с натална Лилит в Стрелец често се чувстват като търсачи на истина през целия си живот. Те може да изпитват вътрешен конфликт между желанието да принадлежат и нуждата да бъдат напълно свободни.

Това положение носи:

Силен морален компас.

Непримиримост към лицемерие.

Дълбока жажда за смисъл и познание.

Предизвикателството е да се избегне чувството за превъзходство или отричане на чуждите истини.

Посланието на този период

Черната Луна Лилит в Стрелец ни приканва да си зададем важни въпроси:

В какво вярвам истински?

Кои убеждения са мои и кои са ми наложени?

Свободен ли съм да живея според собствената си истина?

Това е време за вътрешно освобождаване, разширяване на съзнанието и отказ от остарели догми. Истината, която Лилит разкрива, може да бъде неудобна, но тя носи сила и яснота.

