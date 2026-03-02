Сезон 5 на „Ергенът“ е в самото си начало - а Марин Станев вече се наложи като фаворит №1. Той вече е най-желаният ерген – при това не само сред участничките, но дори и сред голяма част от зрителите на романтичното риалити.

Гледай епизодите 1 ден преди всички само на VOYO.

И в това няма нищо учудващо – 27-годишният лекар впечатлява с чар и перфектно поддържана физика. Той е атлетичен, мускулест, като същевременно пленява и с подчертано момчешкото си, романтично излъчване. Рядка комбинация, която няма как да остане незабелязана.

Оказва се, все пак, че и Марин има своите „двойници“ - известни личности, на които напомня. Кои са те, вижте в следващите редове.

Евгени Генчев

Пианистът бе главен герой във втори сезон на „Ергенът“, където впечатли с постоянство - докрай следваше сърцето си, упорито водещо го към една участничка: Валерия.

Освен с кавалерско поведение, Евгени се откроява и с външния си вид – момчешко излъчване и чаровна усмивка. А като прибавим към това и буйните къдрици, аналогията с Марин е съвсем закономерна.

Шарл Леклер

Той е успешен състезател във Формула 1, част от отбора на Ферари. Дебютира във автомобилната надпревара през 2018 г. Роденият в Монако през 1997 г. пилот, към момента има осем победи в Гран При, както и завършва втори в Световния шампионат за пилоти през 2022 г.

Пилотът впечатлява не само със спортните си умения, но и с визията си – която неминуемо привлича женското внимание. И ако си представим, че Шарл попадне в романтичното риалити „Ергенът“, то със сигурност Марин ще има сериозна конкуренция.

Джан Яман

Малцина са тези, които все още не знаят кой е Джан Яман. И не само защото кариерата на му върви все по-стремително нагоре - и дори в Холивуд вече се говори за турския актьор. Но и заради харизматичната му визия, предизвикваща истинско възхищение сред феновете.

Висок и с атлетична фигура, той съчетава естествената си физическа сила с елегантност. Тъмните му, леко къдрави коси, и добре оформената брада придават модерна, но все пак класически мъжествена визия. И ако погледнем негови снимки - особено от младежките му години, със сигурност той ще ни напомни на ергена Марин. Или обратното.

Марин прилича най-много на Евгени Генчев 0

Шарл Леклер 0

Джан Яман 0

Нито един от изредените 0 Резултати Гласувай

Моменти от участието на Марин в новия сезон на "Ергена" - вижте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER