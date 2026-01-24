В последно време все по-често чуваме името на Джан Яман. И не само защото актьорската му кариера върви стремително нагоре - и дори в Холивуд вече се заговори за турския актьор. Но и заради харизматичната му визия, предизвикваща истинско възхищение сред феновете.

Съвсем скоро зрителите на bTV имаха възможността да се насладят на актьорската игра на Яман в поредицата „Сандокан“. В мини сериала, той успешно влезе в ролята на известния и смел пират.

Днес актьорът е ангаржиран с промотирането на новия исторически сериал, в който участва. „El Turco“ е амбициозна международна историческа драма, която бе заснета през 2025 г.

Докато течаха снимките по сериала, често Джан Яман споделяше в Instagram профила си моменти от снимачната площадка. И нямаше как да не ни направи впечатление един конкретен и много мил детайл – любовта на актьора към животните.

Снимка: instagram/canyaman

Редица кадри са запечатали моментите, в които Джан показва отношението и привързаността си към тях. Той храни козичка, прегръща уморени коне или позира със симпатичен боксер, който дружелюбно го близва с език в знак на привързаност.

Снимка: instagram/canyaman

А безпосрно най-силно умиление предизвикват моментите, в която Яман – облечен с костюма, отговарящ на ролята му на страховит герой и заобиколен от своите колеги, държи в скута си сиво-бяло коте и нежно го милва. Това е в пълен контраст с образа на алфа мъжкаря, в който актьорът се вписва толкова успешно - доминиращия, уверен лидерски тип.

Така Джан, волно или не, разкрива една неочаквана част от себе си – която обаче няма как да не засили още повече привъраността към него от страна на многобройните му почитатели.

Снимка: instagram/canyaman

Снимка: instagram/canyaman

Джан Яман в образа на смелия пират "Сандокан" - във видеото:

