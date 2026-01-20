Приключенска сага „Сандокан“ с право е определяна като едно от най-високите постижения на италианската телевизионна индустрия от последните години. В това имаха възможност да се убедят и зрителите на bTV – които проследиха историята на славния пират и неговата дружина.

Сериалът, режисиран от Ян Мария Микелини и Никола Абатангело, отбеляза огромен успех не само у нас, но и във всяка една от държавите, в които е излъчван до момента. Затова не е никак чудно, че създателите му, според официални публикации, вече подготвят втори сезон – снимките за който ще започнат през 2026 г. и включващ същия основен актьорски състав и допълнителни нови герои.

Преди да се потопим в новите приключения на Сандокан, нека си припомним кои бяха главните действащи лица до момента.

Джан Яман и Алана Блур

Те са главните персонажи в сериала и именно около тях и романтичната им любов е изграден сюжетът. Ролята на пирата Сандокан е поверена на Яман, който, благодарение на нея, затвърди статута си най-успешния турски актьор до момента. В последните години той живее и работи в Италия, а в момента се снима в мащабната международна продукция „El Turco“.

Алана е лейди Мариан – и това е първата значима роля на прохождащата 27-годишна британска актриса.

Ед Уестуик

Едуард Джак Питър „Ед“ Уестуик е английски актьор, музикант и модел. Той е добре познат на зрителите с участието си в американския сериал Клюкарката. Неведнъж е споделял: „Нямаше много работа в Англия. Бях в Лос Аджелис само за месец и получих тази роля. А това промени живота ми.“ За да влезе убедително в образа на Чък Бас, Уестуик говори с американски акцент.

Едуард е и бивш вокалист на английската инди рок група The Filthy Youth, сформирана през 2006 и вдъхновена от Rolling Stones, The Doors и Kings of Leon.

Снимка: Instagram/@edwestwick

Обвързан е с актрисата и модел Ейми Джаксън, с кото имат едно дете.

В „Сандокан“ той се превъплъщава успешно в противоречивия лорд Джеймс Брук, който претендира за сърцето на лейди Мариан.

Алесандро Прециози

Синеокият италиански актьор и режисьор е роден е на 19 април 1973 г. в Неапол. Започва кариерата си в театъра, след като завършва Академията за драма в Милано и играе в класически постановки. Придобива популярност в родната си страна с участия в телевизионни сериали, както и в романтични и драматични кино продукции.

Алесандро има една дъщеря - Елена, родена през 2006 г. от връзката му с актрисата Витория Пучини.

Снимка: instagram/alessandro_preziosi_official

Участието му в „Сандокан“ - като най-верния приятел на пирата Янес де Гомера, го отличи с титлата актьор на годината на фестивала Capri Hollywood през 2025 г.

Джон Хана

63-годишният шотландки актьор е добре познат на широката публика. Най-известните му участия са във филма „Четири сватби и едно погребение“ – за ролята си в който е номиниран за награда БАФТА за Най‑добър актьор в поддържаща роля, както и поредицата „Мумията“.

Женен е за актрисата Джоана Рот от 1996 г., с която имат две деца - дъщеря и син. Живее със семейството си в Лондон.

В „Сандокан“ играе сержант Мъри - един от ключовите персонажи.

Снимка: instagram/iamjohnhannah

Медълин Прайс

Тя е американска актриса, базирана във Великобритания, завършила Royal Conservatoire of Scotland. Има участия в продукции като тийнейджърския сериал на Netflix „Geek Girl“.

Участието и в „Сандокан“ – в ролята на Сани, ѝ носи международна слава.

Снимка: instagram/_madeleineprice_

Оуен Тийл

64-годишният уелският актьор е с над 30-годишен опит в киното, телевизията и театъра. Има дълга и разнообразна филмография зад гърба си – в ранната версия на класическия сериал „Доктор Кой“, както и в големи продукции като „Робин Худ: Принцът на разбойниците“ (1991) и „Крал Артур“ (2004).

В „Сандокан“ влиза в образа на лорд Гийонк, британския консул в Лабуан и баща на Мариан.

Снимка: instagram/owen.teale.unofficial

Чрез видеото - да си припомним моменти от приключенията на Сандокан и останалите герои от едноименния сериал:



