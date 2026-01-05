От забавни комедии, през номинирани за „Оскар“ изпълнения и високо оценени режисьорски проекти - Брадли Купър успя да изгради наистина впечатляваща кариера в Холивуд. Но актьорът, който днес навършва 51 години, е почитан не само заради таланта си, но и заради своята искреност и откровеност.

Брадли често открито говори за себе си и нещата, през които премивана в личен план – включително за връзките, бащинството и дори за трезвеността, променила живота му.

Ранен живот

Роден във Филаделфия през 1975 г., Брадли Купър израства в сплотено италиано-американско семейство. От малък мечтае да бъде актьор и следва неотменно мечтата си – учи актьорско майсторство. Ранните му години са белязани от решителност и дисциплина - качества, които по-късно ще определят дълголетието му в кариерата.

Пробив и слава

Брадли се превръща в разпознаваем актьор след участието си в комдията „Ловци на шаферки“ (2005) и забавната трилогия „Последният ергенски запой“. Но вместо да разчита единствено на чар, той се насочва и към сложни и емоционално изискващи роли в „Наръчник на оптимиста“ (2012), „Американски снайперист“ (2014) и „Американска схема“ (2013).

Снимка: Getty Images

Режисьорският му дебют „Роди се звезда“ (2018) го утвърждава като сериозна творческа сила - репутация, допълнително подсилена от амбициозния биографичен филм „Маестро“ (2023).

Награди и признание

Малко актьори успяват да съчетаят комерсиален успех и уважение от страна на критиката така, както Купър. Той има множество номинации за „Оскар“ в категориите за актьорско майсторство, продуциране и режисура, както и победи и номинации от „Златен глобус“, БАФТА и наградите на Гилдията на екранните актьори (SAG).

Любов и връзки

Личният живот на Брадли Купър отдавна привлича вниманието на феновете. В края на 2000-те той има връзка с Рене Зелуегър, последвана от публични отношения с актрисата Зоуи Салдана и британския модел Суки Уотърхаус.

Снимка: Getty Images

Най-значимата му връзка през е тази със супемодела Ирина Шейк, от която има дъщеря – Леа. Въпреки раздялата им през 2019 г., двамата поддържат приятелски отношения и споделено родителство. В последно време Брадли е свързван с Джиджи Хадид, като двамата са виждани заедно от края на 2023 г.

Бащинството

За Брадли бащинството е трансформиращо преживяване, което е променя гледната му точка към живота. „Честно казано, не съм сигурен, че щях да съм жив, ако не бях баща“, призна неотдавна актьорът в подкаста Armchair Expert с Дакс Шепърд той. „Не знам какво щеше да се случи. Наистина не съм сигурен.“

Снимка: Getty Images

Битка със зависимостта

Една от най-определящите глави в живота на Брадли започва в края на двайсетте му години, когато приема трезвеността. Той открито говори за това как е спрял алкохола на 29 години, с помощта на свои близки приятели - решение, което буквално спасява живота и кариерата му.

Във видеото: колко време отнема на Брадли Купър да се научи да дирижира за ролята си в "Маестро - още едно доказателство за усърдието и таланта му:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK