След няколко дни, изпълнени с творчество, цветове и празнично настроение, конкурсът за ръчно изработени мартеници, организиран от Mr. Bricolage в най-новия обект на веригата в София – на бул. „Ботевградско шосе“ 515 в XO Park – завърши с официално преброяване на гласовете и обявяване на победителите. Инициативата събра деца, родители, учители и посетители на магазина около един от най-обичаните български празници, превръщайки пространството в истинска изложба на детско въображение.

В конкурса се включиха 21 паралелки и групи от общо 15 училища и детски градини от район Кремиковци и село Лозен. В продължение на няколко дни техните авторски мартеници бяха изложени в магазина, където посетителите имаха възможност да разгледат десетки ръчно изработени творби и да подкрепят своя фаворит чрез публично гласуване. Общо 256 посетители се включиха в инициативата, давайки своя глас за най-впечатляващите мартеници.

След преброяване на гласовете голямата награда от 300 евро печели 1. клас на 159 ОУ „Васил Левски“, който събира 43 гласа. Наградата за първо място (200 евро) получава 146 ДГ „Звездица“, кв. Кремиковци, с 35 гласа.

Второто място (150 евро) е присъдено на два класа от 117 СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 2б и 3а клас, които получават еднакъв брой гласове – 26, поради което отличието е споделено. Третото място (100 евро) печели 5. клас на 159 ОУ „Васил Левски“, събрал 20 гласа.

В знак на признание за усилията и участието на всички деца, всяка паралелка или група, включила се в конкурса, ще получи ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в Mr. Bricolage.

Официалната церемония по връчване на наградите ще се проведе на 9 март от 15:00 часа в магазина на Mr. Bricolage в XO Park, в присъствието на 80 деца с техните учители и представители на община Кремиковци.

С конкурса за мартеници Mr. Bricolage още веднъж потвърждава ролята си на активен партньор на местната общност, създавайки инициативи, които насърчават детското творчество, колективния дух и връзката между празника, образованието и въображението.