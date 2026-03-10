Кейт Мидълтън и принц Уилям показаха подкрепата си за крал Чарлз на най-голямото публично събиране на кралско семейство, откакто бившият принц Андрю беше арестуван. На 9 март принцът и принцесата на Уелс присъстваха на ежегодната служба за Деня на Британската общност в Уестминстърското абатство в Лондон, мястото на сватбата на им през април 2011 г.

Кралската двойка пристигна в съвместими сини ансамбли, като Кейт носеше палто на Catherine Walker и съответстваща шапка в нейн стил. Впечатление правят и красивите ѝ диамантени обеци, завършващи с капковидни перли, които перфектно подхождаха на перленото ѝ колие.

Модата беше една от водещите теми на събитието, като тоалетите на дамите не разочароваха! Красивите шапки, бижута, брошки и избор на цветове определено внесоха повече настроение, особено след скандалните разкрития за принц Андрю през последните месеци.

Снимка: Getty Images

Те се присъединиха към крал Чарлз, кралица Камила, принцеса Ан и нейния съпруг, вицеадмирал сър Тим Лорънс, както и херцога и херцогинята на Глостър за службата. Принц Албер от Монако също се присъедини към конгрегацията.

Снимка: Getty Images

Вътре членовете на кралското семейство се поздравиха топло, включително направиха реверанс, а крал Чарлз получи целувка по бузата от снаха му, принцеса Кейт.

През изминалите години Андрю Маунтбатън-Уиндзор може би също е присъствал. След като се оттегли от кралските си задължения поради връзките си с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн през 2019 г., той не присъстваше на много официални кралски ангажименти. Въпреки това, той продължи да се присъединява към кралското семейство на семейни събития като погребения и празнични църковни екскурзии.

През октомври 2025 г. крал Чарлз обяви, че отнема кралските титли и почести на Андрю. Освен това Андрю ще трябва да се откаже от наема си в Роял Лодж, резиденцията, където живее от много години.

След това бе съобщена сензационната новина за ареста на Андрю на 19 февруари 2026 г., неговия 66 -ти рожден ден, във временния му дом Ууд Фарм в имението на кралското семейство Сандрингам в Норфолк, по обвинения в злоупотреба с публична длъжност. Той последователно отрича всякакви нарушения във връзка с Епстийн.

Снимка: Getty Images

На 9 март в Уестминстърското абатство антимонархични протестиращи се събраха пред службата с плакати, намекващи за скандалите на Андрю. Някои държаха писма с надпис „Какво знаехте?“, а други гласяха „Чарлз, какво криете?“.

Вътре, 1800-членната конгрегация на службата по случай Деня на Британската общност изслуша обръщение от бившата Spice Girl, Гери Халиуел, която е посланик на Кралското общество на Британската общност.

Състоя се и световната премиера на Симфонията на Британската общност, композирана от Рекеш Чаухан и резултат от сътрудничество между Кралското балетно училище и Sapnay Entertainments Ltd., която разкри междукултурно партньорство между класическия балет и Боливуд.

Службата събра представители на правителството, млади хора и лидери от творческата общност, демонстрирайки как Британската общност – която включва Обединеното кралство и семейството от 55 други държави и 2,7 милиарда души – може да хармонизира своите разнообразни гласове.

Снимка: Getty Images

Твърди се, че темата е вдъхновена от темата на Срещата на правителствените ръководители на страните от Британската общност (CHOGM) през 2026 г. „Ускоряване на партньорствата и инвестициите за просперираща Британска общност“.

Традиционна шотландска група Ceilidh и оркестърът Melodians Steel Drum също допринесоха със своя уникален талант за службата.

Въпреки че BBC традиционно излъчва службата за Деня на Британската общност, тази година телевизията не го направи за първи път от 1989 г. Вместо това беше излъчен епизод на „Бягство в провинцията“.

„Решението ни да не излъчваме церемонията по случай Деня на Британската общност по същия начин, както в предишни години, отразява трудните решения, които трябва да направим предвид финансовите ни затруднения“, се казва в изявление на медията, публикувано в списание Hello!. „Можем да потвърдим плановете на BBC News да отразява услугата на всички свои платформи, включително бюлетините на BBC One и канала с новини.“

Снимка: Getty Images

Крал Чарлз също така публикува послание в чест на Деня на Британската общност, като тазгодишното обръщение се фокусира върху това да бъдем „сила за добро“ на фона на световните предизвикателства.

„Обединяваме се на този Ден на Британската общност във време на големи предизвикателства и големи възможности“, казва кралят в предварителен преглед на пълната реч, публикувана през уикенда. „По целия свят общностите и нациите са изправени пред нарастващия натиск на конфликтите, изменението на климата и бързата трансформация. И все пак често именно в такива изпитателни моменти най-ясно се разкрива трайният дух на Британската общност.“

Той продължава: „Работейки заедно, можем да гарантираме, че Британската общност ще продължи да бъде сила за добро – основана на общността, ангажирана с вида възстановителна устойчивост, която има възвръщаемост на инвестициите, обогатена от култура, непоколебима в грижата си за нашата планета и обединена в приятелство и в служба на своите хора.“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER