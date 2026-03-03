Родителите на Кейт Мидълтън - Карол и Майкъл Мидълтън, са изиграли огромна роля в семейния живот на дъщеря си. Особено по отношение на отглеждането на децата ѝ.

Това твърди нова книга, посветена на кралското семейство.

Според биографията „William and Catherine: The Monarchy's New Era: The Inside Story“ от Ръсел Майърс, която официално излезе през февруари, родителите на принцесата на Уелс са главна били опора за нея и принц Уилям, когато децата им - принц Джордж (12), принцеса Шарлот (10) и принц Луи (7), са били по-малки.

„Семейството Мидълтън се беше превърнало в постоянно присъствие в живота им“, пише в книгата.

Принц Уилям е оценявал помощта, но понякога това присъствие му е „идвало в повече“. „Имам нужда от пространство, за да дишаме“ споделил е той пред свой съветник.

„Майкъл и Карол обичаха да посещават двойката в Норфолк и често оставаха за уикендите, осигурявайки така необходимата допълнителна подкрепа за младото семейство“, допълва още съветникът.

Снимка: instagram/pegasus_books

Принц Уилям (43) и принцеса Кейт (44) притежават селско имение в Норфолк, наречено Анмър Хол, което получават като сватбен подарък от кралица Елизабет и за което се твърди, че е мястото, където Кейт се чувства най-добре.

Родителите ѝ - Карол и Майкъл, живеят и на кратко разстояние с кола от основната резиденция на кралската двойка в Уиндзор и често вземта внуците Джордж, Шарлот и Луи при себе си дори за цели уикенди.

„Родителите ѝ са неизменен фактор във възпитанието на внуците си“, споделя по-рано източник от двореца пред списание People. И добавя, че те са били „успокояващото присъствие“ и когато Кейт се възстановявала от тежкото заболяване през 2024 г.

Снимка: Getty Images

Родителите на Кейт и връзката им с Уилям

През април 2024 г. Карол и Уилям, според редица близки източници, са изпили по питие в заведение в Норфолк, а през юни семейство Мидълтън се присъедини към него на състезанието „Роял Аскът“ - светско събитие, традиционна част от летния календар на британското кралско семейство.

През декември родителите на Кейт присъстваха и на петото издание на коледната ѝ служба „Together at Christmas“ в Уестминстърското абатство - събитие, което не са пропускали, откакто дъщеря им застана начело на инициативата през 2021 г.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER