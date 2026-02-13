Кейт Мидълтън за пореден път оправда прозвището си „Принцесата на децата“. 44-годишната Мидълтън посети училище в четвъртък, 12 февруари, където помогна на учениците да отбележат Седмицата на детското психично здраве.

Седмицата е организирана от благотворителната организация Place2Be, която е сред дългогодишните ангажименти на принцеса Кейт. Организацията стартира ежегодната инициатива през 2015 г., за да повиши осведомеността относно психичното здраве, а съпругата на принц Уилям е неин патрон.

Ето защо виждаме принцесата на Уелс в едно лондонско училище, заобиколена от децата – които искрено се радват на нейната компания. Тя разговаря с тях с усмивка на уста и дори се включи към техните занимания – рисува, играе настолни игри и с внимание разглежда цветните флагчета, създаден специално от за целта от малките ученици.

Снимка: Getty Images

В художественото студио на училището Кейт се присъедини към деца, участващи в официалния арт проект на седмицата - „карти на принадлежността“, които децата създават и които им помагат да осмислят хората и преживяванията, които ги карат да се чувстват сигурни и свързани.

Снимка: Getty Images

След посещението си, принцесата, която е и майка на три деца, лично послание в социалните мрежи. Тя написа: „ Лесно е да пренебрегнем важността на най-съществените неща - любовта, грижата и времето, прекарано заедно. Принадлежността и свързаността са изключително важни и са основна част от развитието в ранното детство. Като патрон на Place2Be съм изключително горда от работата им в подкрепа на семейства и общности, за да отглеждат и насърчават децата и младите хора.“

Снимка: Getty Images

Това е още едно доказателство за съпричастността на Кейт и желанието ѝ да бъде в помощ на обществеността – и най-вече на децата. Тя всячески се стреми да разширява мисията си за подобряване тяхното благосъстояние - от управлението на емоциите и мислите им до начина, по който общуват, изграждат взаимоотношения и опознават света около себе си.

Ето защо Кейт Мидълтън е толкова обичана публична личност. Освен това тя винаги е усмихната, дружелюбна, дори с непознати, на които е готова да сподели редица моменти от личния си живот.

Снимка: Getty Images

Неотдавна тя посети ръгби клуба Wakefield Trinity, където разговаря откровено с момичешкия отбор - за спорта и семейството. И дори разкри любопитни подробности от личния си живот.

