Принцесата на Уелс - Кейт Мидълтън, член на британското кралско семейство, отбелязва своя 44-и рожден ден днес. По този повод Дворецът Кенсингтън публикува ново видео, част от творческия проект „Mother Nature“, в което принцесата споделя лични размисли за природата и значението ѝ в процеса на възстановяване след тежък период.

В записа тя говори открито за предизвикателствата, които е преодоляла през последните две години, включително за здравословните си проблеми. Принцесата на Уелс бе диагностицирана с онкологично заболяване през 2024 г., след проведена операция. Последва химеотерапия и подобряване на състоянието й.

Снимка: Getty Images

Във видеото, публикувано от Двореца Кенсингтън Кейт отбелязва, че дори в „най-студените и най-тъмни“ моменти сезонът на зимата може да предложи спокойствие и време за размисъл. Тя изразява своята благодарност за подкрепата на семейството, близките и обществото в този период.

Представител на двореца определи видеото като „дълбоко личен и креативен проект“, който подчертава връзката между човека и природата, както и ролята на тази връзка за благосъстоянието и психическото здраве. Кралската институция съобщи, че принцесата остава посветена на своите благотворителни и обществени ангажименти, но ще продължи с по-плавно завръщане към официалните си дейности според здравословното си състояние.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER