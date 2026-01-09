Кейт Мидълтън остави годежния си пръстен у дома по време на неочаквана поява с принц Уилям на важно обществено събитие.

На вчерашния ден - 8 януари, принцесата на Уелс се присъедини към съпруга си, без предварително да обяви това, по време на неговото посещение в болницата „Чаринг Крос“ в Западен Лондон.

Кейт, очаквано, бе облечена в елегантен костюм в цвят бордо, съчетан с блуза в същата гама и подходящи аксесоари.

И все пак, за първата си официална поява за новата година един детайл привлече вниманието на обществеността - фактът, че принцесата на Уелс не носеше почти никакви бижута. Тя бе избрала само един пръстен вместо обичайния си комплект. При по-внимателен поглед се виждаше, че кралската особа е със сватбената си халка от уелско злато.

Този избор е отклонение от стила ѝ в последно време - през 2024 г. Кейт започна да носи няколко пръстена едновременно и продължи тази тенденция и през 2025 г.

Снимка: Getty Images

Вероятно сегашното ѝ решение е било продиктувано от практични съображения. Възможно е тя да е спазвала обичайната болнична политика за минимално носене на бижута с цел ограничаване разпространението на микроби.

Все пак и в миналото принцесата е пропускала да постави на ръката си своя 18-каратов сапфирен годежен пръстен, който е принадлежал на принцеса Даяна при подобни посещения. Но не винаги – Кейт носеше блестящ комплект от пръстени по време на обиколката си в болницата „Роял Марсдън“ в Лондон през януари 2025 г.

Тази поява съвпадна с обявяването, че се е лекувала именно в „Роял Марсдън“ по време на борбата си с рака, а по-късно същия ден тя сподели, че е в ремисия.

Снимка: Getty Images

Любопитен факт е и, че принцеса Кейт носеше пръстени при посещението си в градината на болницата в Колчестър през юли – въпреки че се зае със задачата да засади специални рози, носещи нейното име - „Catherine’s Roses“. И дори отказа предложените ѝ ръкавици с аргумента, че „иска да почувства земята“.

Тази нейна ангажираност имаше за цел да подчертае лечебната сила на природата - нещо, което тя е споделяла, че е помогнало и на собственото ѝ възстановяване.

А какво е да не получиш така мечтания годежен пръстен - да си припомним чрез видеото емоциите на част от участниците в "Ергенът: Любов в рая":

