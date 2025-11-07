Исторически диаманти излизат на търг! Следващата седмица аукционната къща Sotheby’s ще представи колекция от бижута, чиито истории се простират от бойното поле при Ватерло до европейските дворци. Сред тях са уникална брошка, принадлежала на Наполеон Бонапарт, и пръстен, свързан с българската княгиня Надежда, сестра на цар Борис III.

Коя е княгиня Надежда – българската връзка в търга?

Княгиня Надежда (1899–1958) е четвъртото дете на цар Фердинанд I и сестра на цар Борис III. През 1924 г. тя се омъжва за херцог Албрехт Ойген Вюртембергски, а година по-късно му подарява изящен пръстен с диаманти, рубини и изумруди – символ на любовта и съюза между двете благороднически фамилии. Именно този пръстен ще бъде предложен на търга, носейки духа на българската царска история сред най-ценните бижута в света.

Снимка: Getty Images

Брошката на Наполеон – изгубена при Ватерло, оценена на стотици хиляди

Най-звездният експонат на събитието е диамантената брошка на Наполеон, оценена между 150 000 и 250 000 долара. Създадена около 1810 г., брошката е обсипана с камъни, изрязани по древния метод „минно рязане“, и съдържа централен диамант от 13,04 карата.

Това бижу има бурна съдба – Наполеон я носи при бягството си след поражението при Ватерло през 1815 г., но я изоставя заедно с други ценности, когато каретите му затъват в калта. По-късно тя попада в колекцията на пруския крал Фридрих Вилхелм III като военен трофей.

Светът на диамантите: от "Светещата роза" до "The Mellon Blue"

Женевската седмица на бижутата няма да мине и без впечатляващи съвременни скъпоценности. Сред тях блести „Светещата роза“ – 10,08-каратов ярко розов диамант, оценен на около 20 милиона долара.

Конкурентната къща Christie’s пък ще представи легендарния "The Mellon Blue" – 9,51-каратов яркосин диамант, принадлежал на филантропката и колекционерка Бъни Мелън. Очакванията са камъкът да достигне цена от 30 милиона долара и дори да постави нов световен рекорд за стойност на карат.

История, наследство и вечна стойност

От царските дворци до бойните полета, от романтични подаръци до световни рекорди – всяко от тези бижута носи повече от блясък. То е история, любов и сила, запечатани в диамант.

Търгът в Женева не просто продава скъпоценности – той ни напомня, че истинската стойност на едно бижу е в историята, която разказва.

Как са изглеждали бижутата на хората от потъналия "Титаник" - вижте във видеото.

