На 15 август 1769 г. на френския остров Корсика се ражда Наполеон Бонапарт, първият френски император известен под името "Наполеон I Велики".

Днес се навършват 256 години от рождението на Наполеон, а ние почитаме живота му с избрани мисли.

"Армия от овни, оглавявани от лъв, винаги ще удържи победа над войска от лъвове, оглавявани от овен."

"Народ който не храни своя армия, скоро ще храни чужда."

"Глупакът има голямо предимство пред образования човек - той винаги е доволен от себе си."

"Чуждата глупост не ни прави по-умни."

"Започнах да осъзнавам, че хората не са родени да бъдат свободни. Свободата е нужда, изпитвана от малка група хора, чиято природа е дарена с по-благородни умове от множеството."

"Когато сърцата се разделят, няма смисъл ръцете да остават едни в други."

"На една жена, която ни вдъхновява за нещо добро, има сто, които ни карат да вършим глупости."

"Хубавата жена се харесва на очите, добрата жена се харесва на сърцето. Едната е бижу, а другата съкровище."

"Можете да останете по-високо от оскърбителите си, ако им простите."

"Най-голямата безнравственост е да се захващаш за работа, която не умееш да вършиш."

"Хората се управляват по-лесно чрез пороците си, отколкото чрез добродетелите си."

"Тези, които са лишени от най-разпространените предразсъдъци, притежават други."

"Силен човек е този, който може да прекъсне по своя воля връзката между чувствата и мисълта."

"Стремежът да се властва над себеподобните е една от най-силните човешки страсти."

